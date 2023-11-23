Колеса выступают в качестве трала: британская компания представила концепт машины разминирования Dragon

Источник изображения: topwar.ru

Обширные минные поля, установленные российскими войсками по периметру оборонительной линии, сыграли большую роль в провале украинского контрнаступления. Застревавшая на них боевая техника ВСУ становилась легкой мишенью для поражения широким ассортиментом средств – ударными вертолетами, ПТРК, артиллерией, дронами.

Данная тема стала одной из основных на прошедшей на днях в Лондоне конференции FAVS, посвященной выживаемости на поле боя перспективной бронетехники. Принявшая в ней участие британская компания Advanced Blast Ballistic Systems (ABBS) представила концептуальный чертеж машины разминирования Dragon.

Описанный ABBS как «автономное наземное средство для прорыва минных полей», Dragon представляет собой роботизированную платформу, предназначенную для расчистки заграждений. Он использует свои многочисленные колеса в качестве трала. Жертвуя ими, машина провоцирует подрыв мин, постепенно снимая заграждение.

Источник изображения: topwar.ru

Концепт был разработан в ответ на трудности, с которыми столкнулись ВСУ, которым было поручено прорвать российские минные поля во время летнего наступления

- говорится в издании Janes.

Предполагается, что в сравнении с имеющимися на Западе и в ВСУ роботизированными инженерными платформами Dragon будет легче и более устойчив к минам, ПТУР и артиллерии.