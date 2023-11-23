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ЦАМТО

Владимир Путин: ВС Таджикистана поставлено два дивизиона ЗРС С-300

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ЗРК С-300
ЗРК С-300.
Источник изображения: Virtual Railfan/Youtube

ЦАМТО, 22 ноября. Таджикистану поставлено два дивизиона ЗРС С-300 (всего 8 ПУ), заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства, которое прошло в режиме видеоконференции.

В.Путин отметил, что вопросы обеспечения общей безопасности он обсуждал на переговорах с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, который в эти дни находится с визитом в России.

"Завтра у нас в Минске встреча с коллегами в рамках Организации договора о коллективной безопасности. Один из вопросов – это формирование единой общей объединенной системы ПВО стран ОДКБ. Мы уже провели в этом отношении большую работу", – заявил В.Путин.

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Страны
Россия
Таджикистан
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С-300
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Путин Владимир
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