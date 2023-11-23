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ЦАМТО

Парламент Болгарии ратифицировал соглашение о передаче Киеву 100 подержанных БТР

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Флаги Украины и Болгарии
Флаги Украины и Болгарии.
Источник изображения: shraibikus.com

ЦАМТО, 22 ноября. Народное собрание (парламент) Болгарии ратифицировало соглашение между МВД страны и украинским Минобороны о безвозмездном предоставлении Киеву партии подержанных БТР, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на телеканал bTV.

Соглашение заключено в рамках исполнение решения парламента от 21 июля о дополнительном предоставлении Украине военно-технической поддержки.

Согласно этим договоренностям, украинской стороне будет предоставлена бронированная техника с имеющимся вооружением, а также запасные части для ее обслуживания.

Речь идет о порядка 100 бронетранспортеров, которые были произведены около 40 лет назад. Они хранятся на складах болгарского МВД и не используются правоохранителями.

За соглашение проголосовали 152 депутата, против высказались 57. Голосовавшие против представляли социалистов и партию "Возрождение". Они обвинили правительство в безвозмездной передаче техники, которая может быть использована в стране.

Как отмечает "РИА Новости", лидер "Возрождения" Костадин Костадинов также посетовал на то, что никто не прокомментировал, кто будет оплачивать транспортировку бронетранспортеров. По его словам, скорее всего, эти расходы опять возьмет на себя Болгария.

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Страны
Болгария
Украина
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