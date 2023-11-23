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Военное обозрение

«Мы получим мощную эскадрилью боевых вертолетов»: все кипрские Ми-35П переданы Сербии

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Источник изображения: topwar.ru

Поддерживая дружеские отношения с Москвой в течение очень долгого времени, Кипр оснастил свою Национальную гвардию многими видами техники российского производства, включая танки Т-80, бронемашины БМП-3, батареи ПВО («Бук-М1», «Тор-М1» и другие), РСЗО БМ-21 «Град» и ударные вертолеты Ми-35П.

В настоящее время Никосия, входящая в состав ЕС, испытывает трудности с поддержанием этих систем в рабочем состоянии из-за европейских санкций, введенных против России.

На самом деле проблемы возникли задолго до этого, особенно в отношении Ми-35П

- говорится в издании Opex360.

Как поясняется, вопрос о целесообразности использования вертолетов был поднят еще в 2021 году. В качестве проблемных моментов называлась высокая стоимость обслуживания (составившая около €100 млн за 10 лет), несоответствие машин задачам Национальной гвардии и угроза вторичных риск санкций США.

В связи с этим планировалось заменить 11 Ми-35П, остававшихся в распоряжении Кипра (один был потерян в 2006 году), на 6 вертолетами H145M от Airbus Helicopters. Однако российские машины все еще имеют ресурс, отсюда возникла идея о их перепродаже, которую подхватил Белград.

Как указывается в сербском издании B92, соглашение предусматривает поставку Ми-35П в обмен на покупку Никосией 24 САУ Nora и 8 легких бронеавтомобилей Milos.

Благодаря приобретению кипрских Ми-35 мы получим мощную эскадрилью боевых вертолетов

- дал комментарий сербский генштаб.

Тремя рейсами Ан-124 в течение двух дней ВВС Сербии получили все 11 Ми-35П, бывших в употреблении ВВС Кипра.

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Страны
Кипр
Россия
Сербия
США
Продукция
Ан-124
БМП-3
Бук-М1
Град РСЗО
Ми-35
Т-80
Тор-М1
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
Проекты
Евросоюз
Тор ЗРК
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