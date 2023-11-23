Войти
ТАСС

Путин: РФ готова к завершению поставок для единой системы ПВО по ОДКБ

515
0
0
Флаги государств, входящих в ОДКБ
Флаги государств, входящих в ОДКБ.
Источник изображения: © Sputnik / Арам Нерсесян

События в России и мире. Аналитические публикации. Материалы пресс-конференций. Видео- и фоторепортажи

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российская сторона поставила Таджикистану два дивизиона комплексов С-300 и готова к завершению работы по поставкам для единой системы ПВО стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил президент РФ Владимир Путин.

На совещании с правительством РФ он, говоря о формировании единой системы ПВО стран ОДКБ, отметил: "Мы уже поставили в Таджикистан два дивизиона наших систем ПВО С-300 - это восемь пусковых установок".

"В целом мы готовы к работе, готовы к продолжению и завершению этой работы по ОДКБ в целом", - подчеркнул Путин. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Таджикистан
Продукция
С-300
Компании
ОДКБ
Персоны
Путин Владимир
Похожие новости
02.08.2021
Учениям — свет: ОДКБ начала многомесячный цикл маневров в Средней Азии
03.06.2016
Ключ к Азии: кто основной военный партнер России на постсоветском пространстве
13.05.2014
Россия проверила свою готовность к глобальной войне
05.02.2014
Перед афганским ветром
06.02.2013
Альтернативы интеграции в оборонной сфере нет
01.02.2013
Сомкнуть воздушные щиты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.11 14:02
  • 56881
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.11 12:48
  • 272
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 23.11 11:25
  • 0
«Бог войны» не сдаёт своих позиций, или появится ли в российской армии белорусский «Полонез»?
  • 23.11 07:39
  • 4
Военно-технические аспекты СВО
  • 23.11 05:24
  • 9
Новая двушка: истребитель-невидимка Су-57 получит второго пилота
  • 22.11 15:35
  • 0
БПЛА являются основным игроком на поле боя: цель №1 – артиллерия ВСУ
  • 22.11 15:31
  • 1
Самарские студенты начали сбор электронных сигарет для отправки их элементов в зону СВО
  • 22.11 15:17
  • 21
Выдать залпом: нужен ли российской армии белорусский конкурент HIMARS
  • 22.11 11:08
  • 2
«Z-53 спроектирован для группового применения по целям»: в западной прессе оценили новую версию дрона-камикадзе «Ланцет»
  • 22.11 10:50
  • 1
На КАМАЗе выпущен первый импортозамещенный самосвал К5
  • 22.11 10:35
  • 1
Си Цзиньпин призвал прекратить палестино-израильский конфликт, создав палестинское государство
  • 21.11 18:04
  • 246
Космонавтика Илона Маска
  • 21.11 16:31
  • 25
Никол Пашинян: Армения ищет и находит новых партнеров в сфере ВТС
  • 21.11 16:16
  • 1
Военкор: Генштаб ВС РФ принял решение о создании в стране артиллерийского училища
  • 21.11 15:06
  • 1
Разведывательная машина "Скарабей"