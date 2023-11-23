Путин: РФ готова к завершению поставок для единой системы ПВО по ОДКБ

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МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Российская сторона поставила Таджикистану два дивизиона комплексов С-300 и готова к завершению работы по поставкам для единой системы ПВО стран - участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил президент РФ Владимир Путин.

На совещании с правительством РФ он, говоря о формировании единой системы ПВО стран ОДКБ, отметил: "Мы уже поставили в Таджикистан два дивизиона наших систем ПВО С-300 - это восемь пусковых установок".

"В целом мы готовы к работе, готовы к продолжению и завершению этой работы по ОДКБ в целом", - подчеркнул Путин.