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Известия.ru

Военный эксперт назвал преимущества истребителя Су-34

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Кнутов: Су-34 — лучший в своем классе среди всех истребителей стран НАТО

Директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов рассказал «Известиям» 22 ноября о преимуществах боевого бомбардировщика Су-34. Как отметил эксперт, Су-34 в своем классе является лучшим среди всех истребителей не только России, но и стран НАТО.

«Су-34 выполняет функции истребителя-бомбардировщика. Это такая летающая платформа, предназначенная для многих видов оружия, начиная от крылатых ракет и заканчивая управлением бомбами. Кроме того, при необходимости самолет может вести воздушный бой с истребителями противника, есть возможность установки станций радиоэлектронной борьбы», — рассказал Кнутов.

По словам военного эксперта, Су-34 с точки зрения боевых характеристик очень хорошо показал себя в зоне специальной военной операции.

Ранее в среду госкорпорация «Ростех» сообщила, что очередная партия новых фронтовых бомбардировщиков Су-34 передана в Воздушно-космические силы РФ. Это уже третья партия в 2023 году, которую Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) (входит в «Ростех») передала ВКС России. Предыдущая партия была передана армии 9 октября. Тогда первый заместитель генерального директора «Ростеха» Владимир Артяков указывал, что Су-34 отлично зарекомендовал себя в войсках, а обязательства по поставке этих машин в рамках гособоронзаказа выполняются в полном объеме и своевременно.


Более того, военный журнал Military Watch Magazine 9 октября назвал революционной интеграцию Су-34 с ракетами «Кинжал». По мнению авторов материала, решение установить «Кинжал» на Су-34 было принято в результате впечатляющей эффективности боевого применения ракеты на Украине.

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Кинжал БР
Су-34
Компании
ОАК
Ростех
Персоны
Артяков Владимир
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