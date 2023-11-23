ВМС Индии испытали ракету Brahmos с борта новейшего эсминца "Импхал"

ЦАМТО, 22 ноября. ВМС Индии провели успешный испытательный пуск ракеты BrahMos увеличенной дальности с борта новейшего эсминца "Импхал", передает "РИА Новости".

"Первый испытательный пуск ракеты BrahMos увеличенной дальности перед вводом корабля в эксплуатацию подчеркивает неизменное внимание ВМС Индии к боевой готовности и гарантированную надежность отечественных вооружений и платформ", – сообщил представитель ВМС Индии в соцсети X.

Третий малозаметный эсминец проекта 15В "Импхал" был передан ВМС Индии 20 октября 2023 года. Эсминец водоизмещением 7,4 тыс. т и общей длиной 164 м вооружен ракетами класса "поверхность-воздух" средней дальности, ракетами BrahMos класса "поверхность-поверхность", торпедными, ракетными противолодочными и артиллерийскими установками.