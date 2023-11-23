В ОАК рассказали о разработке российского истребителя шестого поколения

ОАК: истребитель шестого поколения будет более маневренным и малозаметным

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российский истребитель 6-го поколения будет отличаться высокой маневренностью, малозаметностью и высоким уровнем интеграции с другими системами поражения, но разработчикам предстоит решить вопрос "финансовой доступности" этой машины, заявил генконструктор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков

"Дальнейшее направление долгосрочного развития авиационной техники - это, безусловно, повышение летно-технических характеристик, возможность адаптации с другими системами боевого управления и поражения, высокая маневренность, оптимальность пилотирования, многорежимность использования силовой установки", - сказал он на проходящей в МАИ Aerospace Science Week.

Другой задачей при разработке истребителя шестого поколения Коротков назвал малозаметность боевого самолета.

"Основной критерий комплекса нового поколения - это на самом деле компромисс между оперативно-тактическими возможностями и, как я уже говорил, стоимостью жизненного цикла. Даже если сделаем самый лучший самолёт, но он будет стоить бесконечно дорого, то это окажется неэффективным принятием решений", - добавил генконструктор.

По его словам, сегодня ведущие мировые державы ведут активную работу по созданию авиационных комплексов следующего поколения по примерно таким же требованиям, что и ставит перед собой российская авиаотрасль.

"Считаю, что создание отечественной авиационной системы нового поколения на сегодняшний день является нашей приоритетной задачей… Сегодня объединение и интеграция создаваемых технологий в единую систему является тем самым сложным этапом развития нового самолета. Безусловно, это будет требовать дополнительных от нас усилий, средств в рамках работы по созданию нового комплекса", - подчеркнул Коротков.