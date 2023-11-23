В ОАК рассказали о разработке российского истребителя шестого поколения

ОАК: истребитель шестого поколения будет более маневренным и малозаметным
МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Российский истребитель 6-го поколения будет отличаться высокой маневренностью, малозаметностью и высоким уровнем интеграции с другими системами поражения, но разработчикам предстоит решить вопрос "финансовой доступности" этой машины, заявил генконструктор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков
"Дальнейшее направление долгосрочного развития авиационной техники - это, безусловно, повышение летно-технических характеристик, возможность адаптации с другими системами боевого управления и поражения, высокая маневренность, оптимальность пилотирования, многорежимность использования силовой установки", - сказал он на проходящей в МАИ Aerospace Science Week.
Другой задачей при разработке истребителя шестого поколения Коротков назвал малозаметность боевого самолета.
По его словам, сегодня ведущие мировые державы ведут активную работу по созданию авиационных комплексов следующего поколения по примерно таким же требованиям, что и ставит перед собой российская авиаотрасль.
"Считаю, что создание отечественной авиационной системы нового поколения на сегодняшний день является нашей приоритетной задачей… Сегодня объединение и интеграция создаваемых технологий в единую систему является тем самым сложным этапом развития нового самолета. Безусловно, это будет требовать дополнительных от нас усилий, средств в рамках работы по созданию нового комплекса", - подчеркнул Коротков.