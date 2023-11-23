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РИА Новости

ОАК рассказала о применении МиГ-35 в спецоперации

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Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35
Многофункциональный фронтовой истребитель МиГ-35.
Источник изображения: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Генконструктор: истребители МиГ-35 применяются в ходе военной операции

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Новейший российский истребитель МиГ-35 применяется в ходе СВО, заявил РИА Новости генконструктор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков.

Первый полет истребителя состоялся в 2016 году, презентация машины - в 2017-м. По данным из открытых источников, в настоящее время на вооружении ВКС РФ находится шесть предсерийных образцов МиГ-35.

"Сегодня в связи с теми событиями, которые происходят, машина участвует уже во всех операциях, которые проводятся. Ещё предстоят дальнейшие испытательные полеты завершить, и тогда министерство обороны примет окончательное решение", - сказал он, отвечая на вопрос, принято ли решение о серийных закупках МиГ-35 для ВКС РФ. Коротков отметил, что характеристики МиГ-35 "устраивают инозаказчика", параллельно ведутся переговоры о поставках на экспорт.

МиГ-35 — новейший авиационный комплекс поколения "4++", созданный с применением технологий истребителей пятого поколения для работы в зонах вооруженных конфликтов высокой интенсивности в условиях насыщенной ПВО. Самолет предназначен для уничтожения воздушных целей в любое время суток и при любых погодных условиях, а также для поражения подвижных и неподвижных наземных и надводных целей.

В числе преимуществ МиГ-35 разработчики, в частности, указывают сниженную радиолокационную заметность, радиолокационную станцию с активной фазированной антенной решеткой, нашлемную систему целеуказания, новые двигатели с увеличенной тягой, возможности выполнения роли танкера. Самолет способен применять все типы управляемых, неуправляемых ракет и новейших корректируемых бомб.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-35
Компании
ОАК
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