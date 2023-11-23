«Истребитель успешно выдержал зной»: прошли испытания Gripen E в Бразилии

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ВВС Бразилии подвергли состоящий на вооружении страны истребитель Gripen E воздействию высоких температур воздуха в целях проверки работоспособности самолета в неблагоприятных условиях.
- говорится в издании Tecnologia & Defesa.
Как отмечается, тестирование подтвердило, что Gripen может работать, сохраняя отличные характеристики, в регионах с жарким, сухим и высокогорным климатом, таких как Бразилия или любое другое место в мире с аналогичными температурами.
Со своей стороны отметим, что российские истребители пребывают и в более тяжелых условиях. Например, экипажи Су-30, размещенных на открытых стоянках в Краснодарском крае, где температура воздуха подымается до 42°, успешно выполняют поставленные перед ними задачи.
При этом неясно, для чего ВВС Бразилии понадобилось тестировать уже приобретенные у Швеции самолеты. Возможно, что у местных специалистов возникли подозрения относительно пригодности Gripen к эксплуатации в жарких условиях климата страны.