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Военное обозрение

«Истребитель успешно выдержал зной»: прошли испытания Gripen E в Бразилии

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Источник изображения: topwar.ru

ВВС Бразилии подвергли состоящий на вооружении страны истребитель Gripen E воздействию высоких температур воздуха в целях проверки работоспособности самолета в неблагоприятных условиях.

Испытания, которым подвергся Gripen, включали длительное воздействие солнечного света, когда он находился на взлетно-посадочной полосе, сопровождаемое тремя днями летных испытаний при средней температуре [воздуха] 32°. Истребитель успешно выдержал зной

- говорится в издании Tecnologia & Defesa.

Как отмечается, тестирование подтвердило, что Gripen может работать, сохраняя отличные характеристики, в регионах с жарким, сухим и высокогорным климатом, таких как Бразилия или любое другое место в мире с аналогичными температурами.

Со своей стороны отметим, что российские истребители пребывают и в более тяжелых условиях. Например, экипажи Су-30, размещенных на открытых стоянках в Краснодарском крае, где температура воздуха подымается до 42°, успешно выполняют поставленные перед ними задачи.

При этом неясно, для чего ВВС Бразилии понадобилось тестировать уже приобретенные у Швеции самолеты. Возможно, что у местных специалистов возникли подозрения относительно пригодности Gripen к эксплуатации в жарких условиях климата страны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Швеция
Продукция
Gripen NG
Су-30
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