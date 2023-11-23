Die Welt считает, что Зеленский сам спровоцировал сомнения в успехе Украины

По данным газеты, союзники Киева на Западе задаются вопросом, есть ли у Украины еще шанс освободить все занятые территории

БЕРЛИН, 22 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский продолжает настаивать, что его армия сможет добиться успеха на поле боя, но сомнение на этот счет продолжает расти. Такое мнение приводит автор газеты Die Welt.

"Но насколько это (успехи украинской армии - прим. ТАСС) реалистично? В этом сомневается даже военное руководство Киева. Ходят разговоры о патовой ситуации и затяжной войне. А союзники на Западе задаются вопросом, есть ли у Украины еще шанс освободить все занятые территории, - говорится в статье. - Сомнения в этом посеял в том числе и сам Зеленский, который, находясь в сентябре в США, имел дело с совсем другим Вашингтоном, чем за год до этого. И хотя Джо Байден твердо стоит на стороне Зеленского, руки его связаны. В среду Конгресс принял промежуточный бюджет, но без дополнительной помощи Киеву в сфере вооружений. Республиканцы заблокировали продление финансовой помощи".

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, Киев за это время потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что при этом контрнаступление так и не принесло Киеву значимых результатов. 15 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта.