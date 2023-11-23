«Мы имеем беззубый флот, лишенный своих сильнейших преимуществ»: польская пресса пишет о проблемах с подводным компонентом ВМС

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Растущие военные и политические амбиции Польши идут вразрез с реальными возможностями этого восточноевропейского государства. Например, Варшава не раз заявляла о своих планах усилить военно-морской флот, но подводные силы страны фактически небоеспособны.

Польское издание Rzeczpospolita пишет о больших проблемах страны с подводным флотом, утверждая, что он фактически прекратил свое существование. Незадолго до парламентских выборов, состоявшихся в текущем году, лидеры партии «Право и справедливость» рассуждали о необходимости закупки подводных лодок нового поколения. Но этим словам политиков уже никто не верит, пишет польское издание.

Единственная подводная лодка ВМС Польши ORP «Ожел» не может нести службу. Она с 2014 года находится на ремонте, который фактически стал бессрочным. Как утверждает польское издание, сейчас страна лишена возможности использования огромных преимуществ подводного флота. Переданные Норвегией в начале 2000-х годов две подводные лодки типа «Коббен» списаны из состава флота.

Мы имеем беззубый флот, лишенный своих сильнейших преимуществ. Также обостряется проблема поддержания компетентности остатков специализированного подводного персонала

- пишет польское издание.

Если подводникам негде служить, практиковаться, совершенствовать свои знания, они потеряют квалификацию. Новое пополнение подводников просто невозможно будет подготовить. Кроме того, возникает закономерный вопрос, оправданы ли колоссальные финансовые траты на поддержание портовой инфраструктуры, приспособленной для обслуживания подводных лодок.

Еще десять лет назад премьер-министр Польши Дональд Туск призывал построить собственные подводные лодки, но этого так и не произошло. Все планы польского правительства остались на бумаге, подчеркивает издание.

Однако растущие военно-политические амбиции Варшавы не могут не вызывать определенного интереса у западных судостроительных компаний. Например, французская судостроительная группа Naval Group предлагает Польше свои услуги, но с ней конкурирует немецкая судостроительная корпорация Thyssen Krupp Marine Systems. Свои предложения есть и у шведского концерна Saab.

Однако перед тем, как Польше заказывать свои подводные лодки у других стран или строить собственные субмарины, необходимо определиться с концепцией развития военно-морских сил страны. Но у Варшавы, и это отмечает польское издание, нет никаких реальных планов по развитию военно-морских сил. Поэтому подводный флот страны еще долго будет оставаться «на дне», как пишет польская пресса.