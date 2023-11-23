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ИИ заставили вести себя подобно человеческому мозгу

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Искусственный интеллект
Искусственный интеллект.
Источник изображения: techcult.ru

Ученые Кембриджского университета выяснили, что физические ограничения заставляют искусственный интеллект вести себя подобно человеческому мозгу. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Machine Intelligence.

Специалисты создали искусственную систему, предназначенную для имитации очень упрощенной версии мозга. Вместо реальных нейронов использовались вычислительные узлы, каждый из которых принимает входные данные, преобразует их и выдает выходные данные, а один узел или нейрон может соединяться с несколькими другими, при этом вся входная информация подлежит вычислению.

Каждому узлу в этой нейронной сети было выделено определенное место в виртуальном пространстве, и чем дальше находились два узла, тем сложнее им было обмениваться сигналами. Затем система решала упрощенную версию задачи навигации по лабиринту, где нужно выбрать кратчайший маршрут до конечной точки.

Чтобы обойти ограничение, система начала создавать хабы — узлы с высокой степенью связи, которые действуют как каналы для передачи информации по сети. Кроме того, возникла гибкая схема кодирования: один и тот же узел мог кодировать сразу несколько мест лабиринта вместо того, чтобы нуждаться в специализированных узлах для кодирования определенных мест. Это еще одна особенность, наблюдаемая в мозге сложных организмов.

Авторы пришли к выводу, что роботы, которым приходится обрабатывать большое количество постоянно меняющейся информации с ограниченными энергетическими ресурсами, могут делать это более эффективно с искусственным мозгом, похожим на человеческий.

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