Пхеньян подтвердил вывод на орбиту первого в истории КНДР разведывательного спутника «Манригён-1»

Источник изображения: topwar.ru

Северная Корея с третьей попытки все же сумела вывести на орбиту разведывательный спутник. Произведенный во вторник, 21 ноября 2023 года запуск ракеты оказался удачным. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на заявление Государственного главного управления КНДР по аэрокосмической технике.

Согласно сообщению, запуск ракеты-носителя нового типа "Чхоллима-1" со спутником военного назначения "Манригён-1" был осуществлен с Сохэского космодрома, расположенного в уезде Чхольсан провинции Северный Пхёнъан. Вывод спутника на орбиту занял почти 12 минут и был признан успешным.

Государственное главное управление КНДР по аэрокосмической технике в 22 часа 42 минуты и 28 секунд 21 ноября 2023 г. успешно произвело запуск разведывательного спутника "Манригён-1" с помощью ракеты-носителя нового типа «Чхоллима-1» на Сохэском космодроме в уезде Чхольсан провинции Северный Пхёнъан. Через 705 секунд после запуска, в 22 часа 54 минуты 13 секунд спутник был выведен на орбиту

- говорится в сообщении.

Источник изображения: topwar.ru

За запуском лично наблюдал лидер КНДР Ким Чен Ын, который поздравил народ республики со столь знаменательным событием. Теперь в планах Пхеньяна вывод на орбиту еще нескольких разведывательных спутников.

Напомним, что две первые попытки КНДР разместить на орбите космический аппарат военного назначения закончились неудачей, в мае возникли проблемы с работой второй ступени ракеты из-за топлива, в августе сообщалось о проблемах с третьей ступенью. На этот раз все сработало штатно.