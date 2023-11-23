Заглянуть за горизонт: как ВС РФ уничтожают украинские самолеты на сверхдальних дистанциях

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) применили зенитную ракетную систему (ЗРС) в связке с "летающим радаром" А-50, чтобы уничтожить самолеты Воздушных сил Украины на максимальной дистанции. Такое мнение высказали источники ТАСС, близкие к военному ведомству. Агентство собрало информацию о самолетах-локаторах с комплексами дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО), ЗРС большой дальности и работе российской ПВО

В конце октября, по словам собеседников ТАСС, ПВО в зоне специальной военной операции использовала ЗРС С-400 и самолет ДРЛО А-50, "что обеспечило успех применения системы по авиации противника". Позже они уточнили, что использовались зенитные управляемые ракеты (ЗУР) с активными головками самонаведения.

О применении ВКС РФ еще одного способа поражения украинских самолетов на большом расстоянии от линии боевого соприкосновения говорилось в документе "Военные действия России в воздухе и украинские требования к противовоздушной обороне" британского Королевского объединенного института оборонных исследований, выпущенном в ноябре 2022 года. Эксперты высказали предположение, что осенью прошлого года российские летчики предприняли тактику патрулирования истребителями-перехватчиками МиГ-31 с мощными бортовыми радиолокационными станциями и ракетами Р-37М большой дальности класса "воздух — воздух". "ВКС России в течение октября выпускали до шести Р-37М в день, и чрезвычайно высокая скорость этой ракеты в сочетании с очень большой эффективной дальностью и головкой самонаведения, предназначенной для поражения маловысотных целей, делают ее особенно сложной для контрмер", — писали британские аналитики.

Модернизированный истребитель-перехватчик МиГ-31БМ (бортовой номер "67 синий") ВКС России во время перегона из Нижнего Новгорода в состав 22-го гвардейского истребительного авиационного полка (Центральная Угловая Приморского края), при совершении промежуточной посадки в Большое Савино (Пермь). апрель 2017 года. Источник: Kirill M / russianplanes.net ( ссылка )

Как сообщило в январе 2023 года Минобороны РФ, большинство из сбитых в зоне спецоперации украинских истребителей было обнаружено при помощи самолетов-локаторов семейства А-50.

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с ТАСС высказал предположение, что авиация Воздушных сил Украины может базироваться на импровизированных аэродромах — в качестве взлетно-посадочных полос используются участки скоростных автомагистралей, а в соседних поселках расположены батальоны аэродромного обеспечения. После взлета самолеты идут на высоте 1–2 км, поэтому существует проблема обнаружения таких целей наземными радарами.

"Даже самая современная радиолокационная станция с антенной, которая поднимается на специальной мачте, даже если мы ее размещаем на горке, — она в состоянии заметить маловысотную цель на расстоянии 15–20 км, это максимум, — рассказал Кнутов, объяснив, что дальнему обнаружению целей наземными радиолокаторами мешает кривизна поверхности планеты. — Хотя, например, РЛС может наблюдать цели на расстоянии 600 км, это будут цели, которые [находятся] на очень большой высоте".

Высоко сижу, далеко гляжу

Такого недостатка лишен радар, размещенный на самолете: с высоты своего полета он способен заглянуть далеко за радиогоризонт наземных собратьев. К примеру, советский самолет Ту-126 с радиотехническим комплексом "Лиана", принятый на вооружение еще в 1965 году, мог обнаруживать крупные надводные цели на расстоянии 400 км. Машина, ставшая первым отечественным "летающим радаром", была призвана обеспечить радиолокационное покрытие северных границ СССР, где строить наземные радары в условиях Крайнего Севера было долго и затратно. Минобороны России отмечает, что самолет с вращающейся антенной радара в характерном грибовидном обтекателе стал первым в мире, затем идею подхватили американские инженеры.

В настоящее время разработкой подобных систем занимаются только две страны — Россия и США. Сегодня в ВКС России несут службу самолеты ДРЛО А-50У, созданные на основе транспортных самолетов Ил-76. Они разработаны совместно концерном радиостроения "Вега" (входит в холдинг "Росэлектроника") и ТАНТК им. Г.М. Бериева (в составе Объединенной авиастроительной корпорации). Их предшественники — А-50 — способны засекать воздушные цели на дистанции более 350 км и одновременно сопровождать до 300 обнаруженных объектов.

А-50 успешно применялся в Сирии. К примеру, он участвовал в отслеживании полета новейших крылатых ракет, созданных по технологии малозаметности Stealth. Боеприпасы-"невидимки" были выпущены коалицией из США, Великобритании и Франции по объектам военной и гражданской инфраструктуры страны в ответ на якобы имевшее место применение в сирийском городе Дума химического оружия.

А-50У. Источник: Минобороны РФ / wikimedia.org

Новинки с литерой "У" могут "заглянуть" еще дальше, работать с еще большим количеством целей одновременно, а передача информации потребителям может идти в автоматическом режиме. Сайт госкорпорации "Ростех" сообщает, что улучшены условия работы операторов самолета-радара — к примеру, вся информация отображается на дисплеях и жидкокристаллических индикаторах, появились комната для отдыха экипажа и даже буфет с бытовыми приборами.

Как отмечали в концерне, в результате модернизации самолет получил новое техническое оснащение, которое повышает скорость и дальность обнаружения воздушных, наземных и морских целей, эффективность противодействия противнику. По данным разработчика, эти машины являются летающими радарами с функционалом командного пункта управления.

Сейчас в рамках реализации программы обновления парка самолетов ДРЛО, предусмотренной государственным оборонным заказом, продолжается работа по модернизации войсковых А-50 до уровня А-50У.

Концерном "Вега" разработана еще более совершенная машина, которая в настоящее время проходит испытания, — А-100 "Премьер". Базой для машины стал модернизированный "транспортник" Ил-76МД-90А с более мощными, экономичными и тихими двигателями. Аппаратура на борту, общая масса которой составляет около 20 тонн, позволяет незамедлительно опознавать обнаруженные цели и молниеносно передавать информацию о них на пункты управления или непосредственно зенитным комплексам. При создании радиотехнического оборудования для А-100 были использованы технические решения, основанные на современной электронной компонентной базе, высокопроизводительных вычислительных средствах, последних достижениях отечественной радиоэлектроники. Это касается как средств получения информации, так и вычислительного комплекса для ее обработки, а также автоматизированных рабочих мест операторов. Детальные технические характеристики новинки не раскрываются, однако эксперты считают, что его возможности значительно выше, чем у существующих зарубежных аналогов.

"Триумфальный" выстрел

Мобильная многоканальная ЗРС большой и средней дальности С-400 "Триумф", применяемая в зоне СВО, появилась на вооружении Российской армии в 2007 году. Она создавалась на базе предшественника — С-300, имеющего многочисленные модификации, однако, по оценкам специалистов, по параметрам превосходит ЗРС предыдущих поколений вдвое. В ее состав могут входить управляемые ракеты и радиолокационные станции (РЛС) различных типов. Согласно данным АО "Рособоронэкспорт", "Триумф" поражает любые типы современных и перспективных средств воздушного нападения: от самолетов до баллистических ракет средней дальности, двигающихся на скорости 4,8 км/с.

Важной особенностью С-400 является его "общительность" — возможность боевой работы, когда данные о целях поступают не с собственного радара, а из другого источника.

Дальняя граница зоны поражения ЗРС С-400 с зенитной управляемой ракетой типа 40Н6 сегодня составляет 380 километров. Фото с сайта www.mil.ru.

В 2018 году на вооружении "Триумфа" появилась дальнобойная зенитная управляемая ракета 40Н6, успешно прошедшая госиспытания. Она способна сбивать летательные аппараты на дальности до 380 км. Боеприпас стартовой массой почти две тонны оснащен головкой самонаведения, которая позволяет поражать цели за пределами радиогоризонта наземных систем.

"Сейчас модернизировали А-50, они в состоянии хорошо видеть самолеты МиГ-29, Су-27 и, думаю, другие самолеты аналогичного типа, которые применяет Украина, — считает Кнутов. — И когда такие самолеты осуществляют взлет, дается целеуказание зенитным ракетным системам. На мой взгляд, используются системы большой дальности, такие как С-400, С-300В4. Это современные цифровые комплексы, они получают внешнее целеуказание. Соответственно, производится пуск ракеты. Вначале работает инерциальная система наведения [ракеты], <...> потом включается многофункциональная РЛС, которая наводит ракету в определенный квадрат".

По словам специалиста, когда ракета входит в заданный район, у нее включается активная головка самонаведения — собственный маленький бортовой радар. "То есть ракета сама видит цель, захватывает ее и с высокой точностью поражает", — сказал Кнутов. По его мнению, такая схема обеспечивает высочайшую эффективность и большую дальность — 300–400 км. При этом российские ЗРС остаются вне зоны действия огневых средств противника.

"Поэтому подобная связка имеет, на мой взгляд, большие перспективы, <...> легко будем справляться и с F-16", — заметил эксперт. Кнутов рассказал, что американские истребители, которые Украина просит передать, уже поражались отечественными противовоздушными комплексами. "Лет пять назад сирийцы во время одной из атак по их территории использовали комплекс С-200 — старый, можно сказать, музейный, который находится в сирийской армии с 1982 года. <...> И с помощью С-200 один F-16 был сбит", — сообщил Кнутов.

Как отмечают разработчики, применение модернизированных летающих радаров А-50У в зоне проведения СВО позволяет оперативно обнаруживать воздушные объекты противника и эффективно противодействовать им силами авиации и ПВО. С учетом высокой потребности в данных машинах в войсках в сентябре был передан очередной борт, и в ближайшее время концерн "Вега" планирует завершить модернизацию еще одного комплекса А-50.

Виктор Бодров