Leonardo поставит второй самолет ВТА C-27J "Спартан" МО Словении

ЦАМТО, 22 ноября. Управление по авиационным системам Национального директората по вооружениям МО Италии заключило с группой Leonardo контракт на поставку Словении второго самолета ВТА C-27J "Спартан".

Заключение контракта следует за подписанием в сентябре 2023 года поправки к заключенному министерствами обороны двух стран 17 ноября 2021 года исполнительному соглашению о сотрудничестве в области военной авиации, предполагающей закупку второго тактического самолета ВТА C-27J "Спартан".

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Словении объявило о намерении приобрести самолет C-27J "Спартан" в рамках межправительственного соглашения с Италией 15 января 2021 года по итогам проведенной сравнительной оценки. В настоящее время на вооружении ВС Словении самолеты ВТА отсутствуют.

Межправительственное соглашение, в рамках которого Словения приобретает самолеты C-27J, 17 ноября 2021 года подписали министр обороны Италии Лоренцо Герини и министр обороны Словении Матей Тонин.

Контракт на поставку первого самолет C-27J "Спартан" для ВВС Словении был подписан с Leonardo 30 марта 2022 года. Соглашение также предусматривает поставку дополнительного оборудования для медицинской эвакуации, оказание услуг по обучению, интегрированную логистическую поддержку в течение двух лет.

Стоимость подписанного в 2021 году имплементационного соглашения составляет около 72 млн. евро, включая НДС. При этом базовая цена самолета составляет 48 млн. евро, цена дополнительных модулей (грузовой модуль, пассажирский транспортный модуль, модуль для перевозки инфицированных лиц, модуль для транспортировки легко и тяжелораненых с модулем контроля жизненно важных функций и пожаротушения) составляет 11 млн. евро. В общую стоимость также входит материальная поддержка, запасные части, обучение экипажа, тренажеры, техническая документация и сертификация.

Подписанная в сентябре 2023 года поправка предусматривает приобретение второго самолета C-27J той же конфигурации, что и первый, с двухлетней гарантией за 45,4 млн. евро (без учета НДС).

Помимо вышеперечисленных затрат на приобретение первого и второго самолета, необходимо оплатить поставку наземного вспомогательного оборудования, комплексную логистическую поддержку и обучение персонала, а также поставку запчастей и дополнительных материалов, системы пожаротушения и пассажирского транспортного модуля. Стоимость покупки двух самолетов также включает расходы управления военной авиации Италии и административные расходы Министерства обороны Италии на период действия исполнительного соглашения.

С учетом дополнительного наземного оборудования, запасных частей и сопутствующих услуг, общая стоимость приобретения двух самолетов C-27J составляет 128,9 млн. евро (без учета НДС).

Первый самолет ВТА C-27J уже собран, в настоящее время он проходит сертификацию и, как ожидается, прибудет в Словению в декабре 2023 года. Поставка второго самолета ожидается в декабре 2024 года.

C-27J "Спартан" нового поколения оснащен стеклянной кабиной с пятью многофункциональными цветными экранами, новой авионикой и радиолокационной системой, современными системами связи.