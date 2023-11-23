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Военное обозрение

Российские военные получили новую партию прошедших капитальный ремонт боевых машин пехоты БМП-2

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Источник изображения: topwar.ru

Российский ОПК продолжает выпуск военной продукции, необходимой в зоне спецоперации, в том числе и боевых машин пехоты, как новых, так и прошедших капитальный ремонт. Очередная партия боевых машин пехоты БМП-2 отправилась в войска. Об этом сообщает пресс-служба "Высокоточных комплексов".

Партию боевых машин пехоты, прошедших капитальный ремонт, отправил военным 560-й бронетанковый ремонтный завод, расположенный в Амурской области. Отмечается, что на технике заменены или прошли ремонт все основные узлы и агрегаты. Кроме того, на БМП установили специальные крепления для установки дополнительной защиты, комплекты которой также поставляются в войска вместе с техникой. В сообщении отсутствует информация, о какой модификации БМП-2 идет речь, но в последнее время войска получали БМП-2М с модулем "Бережок".

560 БТРЗ холдинга "Высокоточные комплексы" отправил заказчику новую партию боевых машин пехоты БМП-2 после капитального ремонта

- говорится в сообщении.

Сколько машин в партии не сообщается, но подчеркивается, что за октябрь этого года завод отремонтировал столько же машин, сколько за весь прошлый год. В руководстве предприятия отметили, что благодаря гособоронзаказу завод значительно расширил производство, а также штат работников, увеличив заработную плату. При этом БТРЗ готов принять еще до 100 человек на рабочие и инженерные специальности.

БМП-2 является одной из самых массовых боевых машин пехоты, принята на вооружение в 1980 году и выпускалась до 1990 года. На сегодняшний день все имеющиеся в войсках БМП-2 проходят модернизацию.

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Страны
Россия
Продукция
БМП-2
БМП-2М
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