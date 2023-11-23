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ТАСС

Грушко: Россия будет определяться с отношением к Европе после реализации целей СВО

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Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Заместитель министра иностранных дел РФ отметил, что ранее Москва неоднократно выдвигала идею создания общеконтинентальной архитектуры, однако движения навстречу со стороны Запада не последовало

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Россия определит свое отношение к европейским странам по итогам реализации целей СВО, исходя при этом из принципа равноправия и учета законных интересов Москвы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко в интервью kp.ru.

"По итогам реализации целей и задач специальной военной операции будем определяться, как нам дальше выстраивать отношения с нашими европейскими соседями. Но только на основе равноправия и учета законных интересов", - сказал высокопоставленный дипломат.

В этом контексте он подчеркнул, что ни о каких схемах по типу "ведущий - ведомый" "не может быть речи".

Грушко напомнил, что ранее Россия неоднократно выдвигала идею создания общеконтинентальной архитектуры, однако движения навстречу со стороны западных стран не последовало. "Неделимость безопасности, как ключевой принцип, определяющий поведение государств в военно-политической области, по сути, был отвергнут США и их союзниками. Результат известен", - пояснил замглавы МИД РФ. 

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