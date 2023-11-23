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РИА Новости

ВКС России получили партию новых истребителей

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Истребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Филиппов

ОАК: ВКС РФ получили партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Воздушно-космические силы (ВКС) России получили партию новых истребителей-бомбардировщиков Су-34, сообщили в среду в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

"Очередная партия новых фронтовых бомбардировщиков Су-34 передана Минобороны России в рамках исполнения гособоронзаказа. Самолеты изготовлены на Новосибирском авиационном заводе им. В.П. Чкалова. Машины прошли комплекс наземных и летных испытаний", - сообщили в пресс-службе ОАК.

Фронтовые бомбардировщики Су-34 способны применять перспективные авиационные средства поражения, которые позволяют повысить дальность и точность поражения наземных и надводных целей.

"Уже сегодня на предприятии приступили к выполнению программы следующего года, объемы которой будут значительно увеличены. Создан необходимый производственный задел. Кроме того, завод загружен работой по сервисному обслуживанию и поддержанию летной годности авиационной техники, которая уже стоит на вооружении", - приводят в пресс-службе слова гендиректора ОАК Юрия Слюсаря.

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Страны
Россия
Продукция
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
НАЗ Чкалова
ОАК
Персоны
Слюсарь Юрий
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