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ТАСС

Новосибирский авиазавод приступил к выполнению увеличенного ГОЗ на 2024 год

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Сборка Су-34
Сборка Су-34. Новосибирское авиационное производственное объединение им. В. П. Чкалова ("Чкаловский завод"). 2012 год. Фото: Степанов Слава/gelio.livejournal.com.
Источник изображения: Степанов Слава/gelio.livejournal.com

По словам генерального директора ОАК Юрия Слюсаря, предприятие загружено работой по сервисному обслуживанию и поддержанию летной годности уже стоящей на вооружении авиатехники

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Новосибирский авиазавод им. В. П. Чкалова (в составе Объединенной авиастроительной корпорации входит в госкорпорацию "Ростех") приступил к выполнению гособоронзаказа (ГОЗ) следующего года, объемы которого значительно увеличатся. Об этом сообщил генеральный директор ОАК Юрий Слюсарь.

"Мы продолжаем выполнять свои обязательства перед министерством обороны, обеспечивая ритмичность производства и своевременную передачу авиационной техники. Новосибирский завод - один из важных исполнителей гособоронзаказа в контуре ОАК. Уже сегодня на предприятии приступили к выполнению программы следующего года, объемы которой будут значительно увеличены. Создан необходимый производственный задел", - привели слова Слюсаря в пресс-службе госкорпорации "Ростех".

Кроме того, отметил он, предприятие загружено работой по сервисному обслуживанию и поддержанию летной годности уже стоящей на вооружении авиатехники. 

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ОАК
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Слюсарь Юрий
Проекты
Гособоронзаказ
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