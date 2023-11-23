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ТАСС

В МО РФ сообщили, что особое внимание в зоне СВО уделяют установке противодронной защиты

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Танк Т-90М «Прорыв» с установленным на башню комплексом противодроновой защиты на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» в конгрессно-выставочном центре «Патриот»
Танк Т-90М «Прорыв» с установленным на башню комплексом противодроновой защиты на Международном военно-техническом форуме «Армия-2023» в конгрессно-выставочном центре «Патриот».
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

В Министерстве обороны России также пояснили, что специалисты ремонтных подразделений на запорожском направлении ежедневно осуществляют своевременное плановое техническое обслуживание колесной и гусеничной техники

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Особое внимание при обслуживании техники в зоне проведения специальной военной операции (СВО) уделяется установке противодронной и динамической защиты. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны РФ.

"Особое внимание специалистами уделяется установке противодронной и динамической защиты корпусов танков, боевых машин пехоты и кабин автомобильной техники, что позволяет повысить уровень защиты личного состава на поле боя", - говорится в сообщении.

Уточняется, что специалисты ремонтных подразделений российской группировки войск на запорожском направлении ежедневно осуществляют своевременное плановое техническое обслуживание, а также срочный ремонт колесной и гусеничной техники. В военном ведомстве отметили, что высокая квалификация состава ремонтных подразделений и современные машины технического обслуживания и ремонта позволяют проводить в полевых условиях восстановительные работы любой сложности.

"В военных ремонтных мастерских совместно с представителями оборонных предприятий в кратчайшие сроки ремонтируется вооружение, которое необходимо для выполнения боевых задач на линии боевого соприкосновения", - отмечается в сообщении.

22 ноября отмечается 94-я годовщина основания Главного автобронетанкового управления Министерства обороны Российской Федерации. Оно было введено в действие приказом Реввоенсовета СССР от 22 ноября 1929 года. Положение об Управлении механизации и моторизации Рабоче-крестьянской Красной армии создало центральный орган военного управления, ведающий вопросами механизации и моторизации в Красной Армии. 

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