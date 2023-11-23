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РИА Новости

МБР "Ярс" загрузили в шахту соединения в Калужской области

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Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс"
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс".
Источник изображения: © Минобороны РФ

МО: МБР "Ярс" загрузили в шахту соединения в Калужской области

МОСКВА, 22 ноя - РИА Новости. Межконтинентальную баллистическую ракету комплекса "Ярс" в исполнении для стационарного базирования загрузили в шахту в Козельском ракетном соединении в Калужской области, сообщили в Минобороны РФ.



"В Калужской области продолжаются работы по перевооружению Козельского ракетного соединения на ракетный комплекс стационарного базирования "Ярс", - говорится в сообщении.

"Межконтинентальная баллистическая ракета загружается в шахтную пусковую установку с помощью гидравлического механизма специального транспортно-загрузочного агрегата. Технологические операции продолжаются несколько часов", - описывает Минобороны процесс установки ракеты.

Отмечается, что инфраструктура позиционного района уже подготовлена. Она включает сооружения для проведения занятий и отдыха личного состава.

В Минобороны напомнили, что Козельское соединение стало первым в составе РВСН, которое перевооружается на ракетный комплекс "Ярс" стационарного (шахтного) базирования.

Выполнение запланированных на 2023 год мероприятий по перевооружению РВСН на ракетный комплекс "Ярс" повысит боевые возможности стратегических ядерных сил РФ, подчеркнули в российском военном ведомстве.

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