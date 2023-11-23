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ТАСС

Politico: Украина хочет получить от США радары ближнего действия

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Источник изображения: AP Photo/ Mariam Zuhaib

Газета уточняет, что желание Киева связано с ожиданием сложного зимнего периода

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Киев хочет получить от США радары ближнего действия Sentinel, предназначенные для отслеживания баллистических ракет, тихоходных беспилотников, самолетов, вертолетов и других объектов. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источник, знакомый с ходом американо-украинских переговоров.

Politico уточняет, что желание Украины получить радары такого типа связано с ожиданием сложного зимнего периода. Официальные лица готовятся к ударам России по инфраструктурным объектам.

Министр обороны США Ллойд Остин посетил Киев в понедельник для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром обороны страны Рустемом Умеровым. Позднее глава Пентагона объявил о выделении Киеву дополнительного пакета военной помощи на $100 млн. В ходе пресс-конференции с Зеленским Остин сказал, что у США нет оружия, которое стало бы волшебной палочкой для украинской армии, все зависит от того, как Украина использует предоставляемое Западом вооружение.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что администрация США израсходовала около 96% финансовых средств, ранее выделенных на оказание помощи Украине. Кирби подчеркивал, что отсутствие дальнейшей крупной помощи со стороны США окажет пагубное воздействие на обороноспособность Украины.

21 ноября первый заместитель министра обороны США Кэтлин Хикс на встрече с вашингтонской группой военных обозревателей, участником которой является ТАСС, заявила, что американское правительство будет испытывать большие трудности с оказанием Украине военной помощи, если Конгресс не выделит на это дополнительные средства из федерального бюджета. 

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