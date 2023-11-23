"Высокоточные комплексы": армия России получила партию отремонтированных БМП-2

МОСКВА, 22 ноя – РИА Новости. Бронетанковый ремонтный завод (560-й БТРЗ) холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех") поставил в войска партию отремонтированных боевых машин пехоты БМП-2, сообщили в среду в пресс-службе "Высокоточных комплексов".

"560-й БТРЗ холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в госкорпорацию "Ростех") отправил заказчику новую партию боевых машин пехоты БМП-2 после капитального ремонта. При этом в октябре расположенное в Амурской области предприятие отремонтировало столько же техники, сколько фактически поставило за весь прошлый год", - сообщили в пресс-службе.

Там уточнили, что в ходе работ были полностью отремонтированы или заменены на новые все основные узлы и агрегаты машин. Также отремонтированные БМП-2 снабдили специальными креплениями для установки комплектов дополнительной защиты.

"Выражаю благодарность сотрудникам 560-го БТРЗ за самоотверженный труд и высокий профессионализм и самоотдачу. В виду значительно увеличившихся параметров ГОЗ и возросшей нагрузки мы расширили штат и увеличили заработную плату рабочих. На предприятие за последние месяцы принято порядка 100 сотрудников, и мы готовы трудоустроить еще более 100 человек. Требуются токари, слесари, инженеры конструкторы", - приводят в холдинге слова и.о. исполнительного директора БТРЗ Андрея Дорничева.