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РИА Новости

Сахалин передал бойцам СВО партию беспилотников

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Корректировка огня танковых подразделений с помощью БПЛА в зоне СВО
Корректировка огня танковых подразделений с помощью БПЛА в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

Правительство региона: Сахалин передал бойцам СВО партию беспилотников

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Партию произведенных на Сахалине беспилотников передали бойцам спецоперации, сообщили РИА Новости в правительстве региона.

"Во время рабочей поездки в ДНР первый замгубернатора Сергей Байдаков пообщался с участвующими в спецоперации земляками, поблагодарил их за службу и передал несколько десятков произведенных на Сахалине беспилотников, аккумуляторы и дополнительное оборудование для дронов", - рассказали в пресс-службе правительства.

Кроме того, Байдаков обсудил с военным командованием дальнейшее взаимодействие и вопросы оказания помощи и поддержки военнослужащим, призванным с Сахалина и Курил.

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