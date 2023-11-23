Правительство региона: Сахалин передал бойцам СВО партию беспилотников

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 22 ноя – РИА Новости. Партию произведенных на Сахалине беспилотников передали бойцам спецоперации, сообщили РИА Новости в правительстве региона.

"Во время рабочей поездки в ДНР первый замгубернатора Сергей Байдаков пообщался с участвующими в спецоперации земляками, поблагодарил их за службу и передал несколько десятков произведенных на Сахалине беспилотников, аккумуляторы и дополнительное оборудование для дронов", - рассказали в пресс-службе правительства.

Кроме того, Байдаков обсудил с военным командованием дальнейшее взаимодействие и вопросы оказания помощи и поддержки военнослужащим, призванным с Сахалина и Курил.