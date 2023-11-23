Войти
Вестник Мордовии

Сильнейшие в мире: 57-мм снаряды этих пушек сожгут "Леопарды" и "Брэдли"

634
0
0

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

"Адские молотилки" - 57-мм орудия АЗП-57 успешно применяются в ходе специальной военной операции. Эти орудия имеют осколочные снаряды, эффективно поражающие живую силу противника. Также разработаны бронебойные боеприпасы.

Например известный еще с советских времен УБР-281 на дальностях в один километр способен пробить 96 мм брони. Этого достаточно, чтобы уничтожить имеющиеся у ВСУ боевые машины пехоты М2 "Бредли", "Мардер" и Strf 90.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Большие проблемы могут быть и у поставляемых необандеровцам танков "Леопард 1". У них лоб корпуса имеет броню всего 70 мм, а борта и вовсе 45 мм.

Не сильно защищен в области бортов корпуса и "Леопард 2", у него там 60-70 мм брони, кстати и у "Абрамса" - 65 мм.

Такие снаряды выпускаются в Китае, а также в Северной Корее и Иране.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Младшей сестрой АЗП-57 является пушка, устанавливаемая на бронированную разведывательную машину БРМ-3К и боевую машину пехоты БМП-3. Она имеет боекомплект в 80 выстрелов. В качестве вспомогательного вооружения применяется 7,62-мм пулемет. Современная система управления огнем позволяет уничтожать противника днем и ночью.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Китай
КНДР
Продукция
Bradley
Leopard-1
Leopard-2
M1 Abrams
БМП-3
БРМ-3К
Проекты
CV-90
Похожие новости
02.05.2023
«Abrams не успеют поучаствовать». Минобороны Украины заявило о готовности начать контрнаступление
10.11.2017
Задавить броней. Какого оружия у России больше, чем у других стран
08.02.2016
Бронетанковая оборона: Россия удерживает свою позицию на мировом рынке тяжелой техники
05.08.2015
ОБТ Т-90: очень бюджетный танк
19.03.2013
Танки пересекают границу ("Gazeta Finansowa", Польша)
30.12.2009
Колесные бронированные машины — современные тенденции
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.11 14:02
  • 56881
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 23.11 12:48
  • 272
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 23.11 11:25
  • 0
«Бог войны» не сдаёт своих позиций, или появится ли в российской армии белорусский «Полонез»?
  • 23.11 07:39
  • 4
Военно-технические аспекты СВО
  • 23.11 05:24
  • 9
Новая двушка: истребитель-невидимка Су-57 получит второго пилота
  • 22.11 15:35
  • 0
БПЛА являются основным игроком на поле боя: цель №1 – артиллерия ВСУ
  • 22.11 15:31
  • 1
Самарские студенты начали сбор электронных сигарет для отправки их элементов в зону СВО
  • 22.11 15:17
  • 21
Выдать залпом: нужен ли российской армии белорусский конкурент HIMARS
  • 22.11 11:08
  • 2
«Z-53 спроектирован для группового применения по целям»: в западной прессе оценили новую версию дрона-камикадзе «Ланцет»
  • 22.11 10:50
  • 1
На КАМАЗе выпущен первый импортозамещенный самосвал К5
  • 22.11 10:35
  • 1
Си Цзиньпин призвал прекратить палестино-израильский конфликт, создав палестинское государство
  • 21.11 18:04
  • 246
Космонавтика Илона Маска
  • 21.11 16:31
  • 25
Никол Пашинян: Армения ищет и находит новых партнеров в сфере ВТС
  • 21.11 16:16
  • 1
Военкор: Генштаб ВС РФ принял решение о создании в стране артиллерийского училища
  • 21.11 15:06
  • 1
Разведывательная машина "Скарабей"