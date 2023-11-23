Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

"Адские молотилки" - 57-мм орудия АЗП-57 успешно применяются в ходе специальной военной операции. Эти орудия имеют осколочные снаряды, эффективно поражающие живую силу противника. Также разработаны бронебойные боеприпасы.

Например известный еще с советских времен УБР-281 на дальностях в один километр способен пробить 96 мм брони. Этого достаточно, чтобы уничтожить имеющиеся у ВСУ боевые машины пехоты М2 "Бредли", "Мардер" и Strf 90.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Большие проблемы могут быть и у поставляемых необандеровцам танков "Леопард 1". У них лоб корпуса имеет броню всего 70 мм, а борта и вовсе 45 мм.

Не сильно защищен в области бортов корпуса и "Леопард 2", у него там 60-70 мм брони, кстати и у "Абрамса" - 65 мм.

Такие снаряды выпускаются в Китае, а также в Северной Корее и Иране.

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Младшей сестрой АЗП-57 является пушка, устанавливаемая на бронированную разведывательную машину БРМ-3К и боевую машину пехоты БМП-3. Она имеет боекомплект в 80 выстрелов. В качестве вспомогательного вооружения применяется 7,62-мм пулемет. Современная система управления огнем позволяет уничтожать противника днем и ночью.