На КАМАЗе выпущен первый импортозамещенный самосвал К5

На автомобильном заводе собрали первый антисанкционный самосвал поколения К5. КАМАЗ-6595 сошел с конвейера, прошел испытания в цехе комплектации и сдачи автомобилей и ждет отправки в Научно-технический центр.

Надежная, удобная, мощная машина, выпуск которой начался в сентябре 2020 года, сразу завоевала симпатии потребителей. В 2021 году эта модель стала обладателем Гран-при журнала «За рулем» в номинации «Строительные грузовики». Выпуск этих большегрузов был приостановлен на год, и вот обновленный самосвал снова выходит с конвейера автогиганта.

«С самого начала эта модель отличалась высокой степенью локализации, поэтому сборка обновленного варианта затруднений не вызвала, – пояснил начальник отдела анализа эффективности сборочных производств Владимир Арасланов. – На кабину 6595 новыми производителями поставлены педальный корпус, зеркала, ветровое стекло. На шасси стало больше узлов, которым не страшны санкции».

Коробка передач самосвала оснащена локализованными компонентами, заменены топливная аппаратура и пневматические тормозные автоматы, электрогидроусилитель руля.

«На трехосник КАМАЗ-6595 установлен более мощный двигатель Р6 в 460 л. с. Пятилистовая рессора на передней подвеске обеспечит более высокую нагрузку на переднюю ось, объем топливного бака увеличен до 500 литров, до 20 тонн вырос объем кузова, – перечислил преимущества обновленного самосвала поколения К5 главный специалист по перспективным автомобилям Артем Осипов. – Кроме того, модель отличается массивным трехсекционным бампером из штампованной стали спереди и усиленным брусом безопасности сзади, металлической сеткой, защищающей фары и радиатор автомобиля от попадания камней».

После замены комплектующих порядок сборки остался прежним. Предложения технологов направлены на улучшение собираемости автомобиля, он должен вписаться в такт работы конвейера.

Сейчас обновленный самосвал ждет отправки в Научно-технический центр компании, где планируется проведение серии испытаний. Все замененные узлы должны соответствовать требованиям надежности и безопасности. А на автомобильном заводе уже заложили еще один КАМАЗ-6595, также на подходе два обновленных тяжелых четырехосных большегруза с индексом 65951.