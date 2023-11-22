Figaro: на Западе видят, что Украина проигрывает, но не решаются сделать выводы

Что будет, если Украина проиграет? Автор Figaro признает, что этот вопрос все еще табуирован в западных СМИ. К тому же его заслоняют более срочные для США вопросы: что, если победит Трамп? Или что, если придется спасать Израиль военными средствами? В итоге поражение Украины сегодня оттягивается за деньги ЕС, а не США.

После провала контрнаступления Запад задается вопросом, как помочь Киеву в долгосрочной перспективе.

Что будет, если Украина проиграет, а победит Россия? Этот вопрос все еще является табу среди украинцев и их западных союзников, поскольку он может вызвать серьезные последствия – для спрашивающего. Но после двадцати одного месяца боев, когда фронты заморожены после провала контрнаступления, некоторые осторожно задают этот вопрос. Пока еще не время. Но вот уже несколько недель с Украины поступают плохие новости, а перед страной со столицей в Киеве встает все больше политических и дипломатических проблем.

Недооценили Россию

В первую очередь в военной сфере, где тупиковая ситуация возникла раньше, чем вернулись осенняя грязь и зимняя стужа. Некоторые считали, что возможен крах российской армии – хотя бы в среднесрочной перспективе. Сегодня эта надежда умерла. "Европейцы недооценили военные возможности россиян", — резюмирует Алена Гетманчук, директор аналитического центра "Новая Европа" в Киеве. Россияне еще раз доказали, что они обладают необычайной устойчивостью, закаленной в эпоху советской диктатуры, в том числе во время Второй мировой войны, а до этого – в период царского режима. Они также продемонстрировали свою способность адаптироваться в военных условиях, изменив свою тактику в соответствии с тактикой противника: например, россияне сломали монополию западных стран на дроны как оружие. Россияне все больше и больше используют дроны. Оружейная промышленность России подчинена военным задачам круглосуточно, а потому производит боеприпасы в больших количествах. В ожидании ее выхода на полную мощность дружественные России страны, такие как Иран и Северная Корея, оказали Москве поддержку в военной технике.

Экономического коллапса, на который надеялся Запад, тоже не произошло. Москва обошла санкции благодаря поддержке своих союзников. Социальное недовольство, порожденное сообщениями с Запада о больших потерях на фронте, было смикшировано: семьям военнослужащих была оказана материальная помощь, население каждый день получает доказательства реальной враждебности Запада. Что касается объявленной Западом дипломатической изоляции, то и ее не произошло, поскольку так называемые страны Глобального Юга продемонстрировали свою поддержку или, по крайней мере, свой благожелательный нейтралитет по отношению к России. Служба по контракту позволила обновить боевой состав, не прибегая к воинскому призыву.

В итоге командующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный признал, что его войска оказались сегодня в "тупике". Пока украинцы ждали очередную порцию оружия с Запада, русские укреплялись и адаптировались, подтвердил он в интервью The Economist. "Мы удерживаем свои позиции, не отступаем, но и не выигрываем", — признался один бывший высокопоставленный украинский чиновник.

Нападение на Израиль: очень некстати

Война между Израилем и Хамасом омрачила надежды Украины. В течение 24 часов Украина исчезла со страниц газет и из политической повестки дня, как по мановению волшебной палочки, после того, как публика сосредоточилась на ближневосточном конфликте. "Мы участвуем в конкуренции с Израилем за американские боеприпасы. Дальше будет еще хуже, когда прибудут американские бомбардировщики F-16, потому что такие же есть у израильтян, и неизвестно наверняка, кому будут помогать. Известно, что у США есть достаточный бюджет, чтобы обеспечить обе страны достаточным количеством оружия, — пояснил Павел Климкин, бывший министр иностранных дел Украины. – Но время работает против нас".

Российское руководство знает это и упивается этой уверенностью. Уже несколько недель российские официальные лица все чаще делают триумфальные заявления. "Владимир Путин сейчас очень активен. Он хочет, чтобы Россия увидела результат до президентских выборов в марте 2024 года. До этой даты деэскалации на Украине не будет", — предупредил Павел Климкин. Российский президент активизирует свои публичные выступления и заявления, а председатель Госдумы утверждает, что у Киева нет иного выбора, кроме как "капитулировать" или "перестать существовать". Сторонники Кремля в Европе вновь обрели уверенность. Они извлекают выгоду из разногласий между президентом Украины Владимиром Зеленским и военным лидером страны Валерием Залужным. В странах ЕС и даже в США вновь зазвучали не боящиеся "отмены" голоса, которые громко и ясно заявляют, что конфликт представляет собой "войну США и НАТО против России, а Украина в этой борьбе является лишь орудием". Невозможно оспорить и то мнение прокремлевских аналитиков, что, похоже, августовский мятеж Пригожина не ослабил никоим образом власть.

Объединение вокруг Путина и новые траты Запада

Элиты объединились вокруг Владимира Путина, чье переизбрание ближайшей весной уже во многом обеспечено. "Украинский вопрос будет решаться на поле боя. Мы не будем вести переговоры. Украине грозит военное поражение. Это должно произойти к маю", — заявил один из представителей пророссийских элит. Сторонники Кремля делают ставку на "нехватку" мужчин на Украине, а также на "усталость" европейцев и американцев. Но у них есть и второй козырь: это возможный уход Джо Байдена. "Дональд Трамп — непростой партнёр, но с ним можно договариваться", — сказал один из них.

Парализованный ядерными угрозами России, страхом перед эскалацией конфликта и опасением, что пересечение украинцами "красной линии Путина" в Крыму вызовет взрыв – обеспокоенный всем этим Запад оказывал военную помощь Украине экономно, нерешительно и не торопясь. Эта поддержка позволила Киеву противостоять российским войскам в течение двадцати одного месяца. Но этого было недостаточно, чтобы позволить ему победить. Сегодня, когда США вынуждены реинвестировать средства в Ближний Восток, а предстоящие президентские выборы могут похоронить помощь Киеву, украинский вопрос снова беспокоит европейцев.

Против России: вместо США встанут европейцы?

Тем не менее европейцы выполняют свои обязательства, особенно экономические, перед Украиной, начало новой войны между Израилем и ХАМАС не поколебало решимость ЕС тратить на Киев деньги. "В бою нельзя совершать ошибки. Европейцы занимаются Украиной, а не Ближним Востоком. И сегодня нет никаких признаков раскола, даже имевшая особые отношения с Россией Германия не нарушает антироссийский консенсус. "Защита Украины по-прежнему считается жизненно важным вопросом, поскольку Россия поставила под сомнение порядок обеспечения безопасности на континенте", — говорит французский чиновник.

Но это – привычные слова. А вот дела за этими словами пока следуют медленно и нерешительно. Обещание предоставить один миллион единиц боеприпасов к весне 2024 года пока выполнено лишь на 30%. Переход к военной экономике, о котором объявили некоторые европейские чиновники, не состоялся. Обещания "геополитически единой Европы" и "стратегической автономии от США" остались лозунгами, не очень популярными за пределами Парижа.

"Проблема в том, что у европейцев нет чувства неотложности. Крупные страны живут ожиданием американских выборов и надеются, что тем временем на Украине произойдет чудо. Все верят, что украинцы смогут продержаться еще год-два без дополнительной помощи. Но это не так. Мы не можем сражаться до последнего украинца", — предупредила Алена Гетманчук. В отличие от европейцев, которым так трудно выбраться из пацифистского пузыря, в который они попали после окончания холодной войны, украинцы, находящиеся на передовой, продумывают план Б на случай, если до победы будет еще далеко. "Вступление в НАТО без статьи 5, время, которое позволит вернуть занятые территории дипломатическим путем. Мы должны быть не только амбициозными, но и реалистичными. У нас больше нет 100% победного сценария. Но есть ли у Запада стратегия в отношении Украины?" — задается вопросом украинский чиновник, в то время как прогнозы на саммит НАТО в Вашингтоне в июле 2024 года становятся все менее оптимистичными.

Однако поражение Украины в результате отсутствия активных усилий Запада будет иметь очень серьезные последствия. Это будет способствовать продолжению нацеленного на возрождение советской империи проекта Кремля в других бывших республиках СССР. Это ослабит, разрушив его ценности и принципы, лагерь западных демократий, которому бросает вызов лагерь автократий во главе с Владимиром Путиным и Си Цзиньпином. "Если США откажутся от Украины, их точно так же "проверит на слабо" Китай. И если Европа позволит себе и здесь опустить руки, это будет означать смерть ЕС", — отметил один французский чиновник.

Пробуждение против России

Для европейского пробуждения осталось не так уж много времени. Нынешнюю американскую администрацию все более открыто раздражает медлительность и легкомыслие Европы в военных и стратегических вопросах. Возвращение Дональда Трампа в Белый дом стало бы вишенкой на торте для российского руководства. "Нам повезло, что у нас была хорошая американская администрация и мы могли рассчитывать на военные запасы времен холодной войны. С эти покончено. Сегодня мы должны проснуться и провести реиндустриализацию континента. Потому что даже новая администрация Байдена не будет иметь такой европейской приверженности, как сегодня", — предупреждает источник в администрации французского президента. Однако если наиболее вероятное подтвердится– ни победа, ни поражение Украины, а продолжительная война – европейским странам придется продемонстрировать свою стойкость.

Российская армия объявила, что в 2024 году увеличит свой военный бюджет на 70% по сравнению с 2023 годом. "С теми деньгами, которые есть у Кремля, российская армия может продержаться на фронте несколько лет" - таково мнение бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина.

Автор: Изабель Лассер (Isabelle Lasserre)

Комментарии читателей:

Dany L

Только американцы остаются в выигрыше. К тому же, им нечего опасаться, так как все происходит вдали от них.

BERNARD SORET 1

Чтобы помочь Украине, перестаньте помогать ВСУ. Так будет лучше для блага украинцев.

Alice

А ведь обещали наступление. Тысячи солдат погибли ни за что…

La Esmeralda

"Украина на пороге военного поражения"? Правильнее сказать: "НАТО на пороге военного поражения".

GentilhommeVieilleCanaille SR

В Вооруженных Силах Украины наблюдается нехватка кадров, нехватка солдат, кадровые ресурсы истощены, армия несет значительные потери, что вызывает истерику у президента Зеленского. У Украины нет военных резервов, и все меньше украинцев хотят воевать на передовой. По этой причине на Украине происходит насильственная мобилизация, которая усиливает напряженность в обществе и усложняет и без того непростую ситуацию. Украинцы выражают ненависть к руководству страны. Недавно министерство обороны Украины разрешило мобилизацию инвалидов. Это вызвало возмущение, в результате мужчины бегут из страны...

Lepetit

Планы Кремля по возрождение советской империи… Что за чертовщину вы несете: таких планов нет ни в одном выступлении ни одного представителя Кремля. Кстати, в статье ни слова не сказано об империалистических планах Израиля…