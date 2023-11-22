"Невероятная сделка". В США назвали главную цель конфликта на Украине

RS: США использовали конфликт на Украине для укрепления позиций в Черном море

Официальные лица в США не скрывают намерение использовать Украину, чтобы ослабить Россию и перекроить геополитическую карту черноморского региона, пишет Responsible Statecraft. При этом в Вашингтоне считают, что это "идеальная сделка", ведь в ходе боевых действий не гибнут американские солдаты.

Официальные лица хвастаются, что новый плацдарм США и НАТО открыл вожделенные энергетические возможности. Американское руководство видит в вооруженном конфликте на Украине хорошую возможность добиться своих геополитических целей в Черном море, которое связывает Россию с Восточной Европой и Ближним Востоком, и богато месторождениями углеводородов.

Недавно в сенате дважды проходили слушания, на которых чиновники из госдепартамента представили вооруженный конфликт на Украине как средство преобразования энергетической геополитики в Черноморском регионе. Пока Украина участвует в вооруженном конфликте, отметили они, сохраняется возможность для превращения Черного моря в новый рынок Евросоюза. Эти представители рассказали о возможности строительства нового энергетического коридора, который будет обеспечивать Европу нефтью и газом из Центральной Азии.

"Соединенные Штаты уже давно признают геостратегическую важность Черноморского региона, – отметил в своих письменных показаниях для сената представитель Госдепартамента Джеймс О’Брайен (James O’Brien). – На побережье Черного моря расположены три страны – члена НАТО и несколько партнеров альянса. Кроме того, это важнейший коридор для движения товаров, включая украинское зерно и прочую продукцию, предназначенную для мировых рынков. Там также находятся значительные неосвоенные запасы энергоресурсов".

Ослабление России

С тех пор как Россия начала в феврале 2022 года военную операцию на Украине, представители власти из Вашингтона рассматривают этот конфликт как возможность ослабить Москву. США оказывают военную и экономическую помощь Украине, мобилизуют на такую поддержку другие страны. Америка вместе с союзниками стремится изолировать Россию в экономическом плане и ограничить ее доходы от продажи нефти и газа.

На сегодня Соединенные Штаты предоставили Украине военную помощь на сумму 43,9 миллиарда долларов, а ведомая США коалиция из 50 стран дополнительно выделила ей 33 миллиарда долларов такой помощи.

Поддержка США и их союзников сыграла критическую роль в борьбе Украины против России, главное в которой, как заявил в прошлом году госсекретарь Энтони Блинкен, "имеет то, что мы – Соединенные Штаты, Германия и многие другие партнеры и союзники – сумели им поставить".

Американское руководство не скрывает свое намерение использовать Украину для ослабления России, но с большой осторожностью говорит о том, что делает прагматичные геополитические расчеты. Обычно американские официальные лица весьма деликатно относятся к позиции Украины, которая заявляет, что оказывает сопротивление российской военной операции, и помнят, что в ходе боевых действий погибло очень много украинцев.

"Мы собрали коалицию из 50 с лишним стран, чтобы помочь Украине защитить себя, и это очень важно", – сказал в сентябре президент Байден, встречаясь с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Выступая 25 октября в сенатском комитете, О’Брайен более откровенно рассказал о целях США. Он назвал вооруженный конфликт "очень хорошей сделкой" для США, сославшись на то, что "украинцы несут основные издержки", ведя почти все боевые действия самостоятельно. Кроме того, он назвал конфликт хорошей возможностью для США добиться важных геополитических целей, и охарактеризовал эти цели как "невероятно захватывающие".

О’Брайен пояснил, что одна из ключевых целей – это наращивание натовского присутствия в Черном море. С учетом того, что альянс уже обеспечил свое присутствие в Черном море посредством стран-членов и стран-партнеров, О’Брайен подчеркнул, что вооруженный конфликт вполне можно использовать для усиления военного присутствия НАТО на земле, в воздухе и в водах Черноморского региона. Что касается оружия и боевой техники, продолжил он, то "НАТО будет заниматься этим очень настойчиво".

Завлекая Черноморский регион на орбиту Запада

Еще одна ключевая цель, отметил О’Брайен, состоит в том, чтобы отдалить Украину и прочие черноморские страны от России и интегрировать их в состав Евросоюза, где они будут вынуждены соблюдать его правила торговли и производства. Весь этот регион, заявил чиновник из госдепартамента, "становится тем местом, которое мы вполне сможем контролировать, следя за тем, что там происходит".

Далее О’Брайен сделал еще одно важное признание, заявив, что Вашингтон стремится к прокладке нефтепроводов и газопроводов из Центральной Азии в Европу. Отметив, что Центральная Азия в вопросах экспорта энергоресурсов чрезмерно полагается на Китай и Россию и зависит от них, он сообщил о наличии самых разных возможностей для строительства альтернативных трубопроводов через территорию Армении, Азербайджана, Грузии и Турции.

"Каким бы путем мы ни пошли, он приведет нас к Черному морю", – подчеркнул О’Брайен.

Собравшиеся на слушаниях сенаторы поддержали точку зрения О’Брайена и согласились с тем, что Черное море остается регионом огромной геополитической значимости. Сенатор-демократ Джинн Шейхин (Jeanne Shaheen), призывающая администрацию Байдена разработать официальную стратегию по Черному морю, высоко оценила ее усилия по созданию "нового энергетического коридора восток-запад, который пройдет по дну Черного моря и станет альтернативным маршрутом для поставок энергоресурсов из Центральной Азии в Европу".

Соединенные Штаты на протяжении десятилетий стремятся использовать возникающие геополитические возможности на Черном море. Анализ многолетней американской дипломатической переписки, опубликованной WikiLeaks, показывает, что руководство США придает Черноморскому региону огромное значение, особенно что касается энергоресурсов. Одна из главных целей Вашингтона состоит в укреплении натовского присутствия в этом регионе, несмотря на предупреждения о том, что такие действия могут спровоцировать Россию.

Американские энергетические компании тоже зависят от трубопроводов этого региона. Работающие в Казахстане Chevron и ExxonMobil используют трубопровод, идущий к Черному морю.

В этом году представитель министерства обороны Мара Карлин (Mara Karlin) рассказала о "критической геостратегической важности" черноморского региона, назвав его значимым фронтом трансатлантического альянса и серьезным звеном, соединяющим Европу и Ближний Восток. Карлин заявила, что это "ключевой узел транспортной инфраструктуры и энергоресурсов".

Сенат активно рассматривает геополитические факторы, поставленные на карту. Вскоре после слушаний 25 октября сенат провел 8 ноября дополнительные слушания, чтобы заново проанализировать причины украинского конфликта. О’Брайен снова давал показания, но на сей раз к нему присоединились коллеги, чтобы подкрепить его сообщение об энергетической геополитике на Украине, в Черноморском регионе и за его пределами.

Перекраивая энергетическую карту

Бывший посол США на Украине Джеффри Пайетт (Geoffrey Pyatt), ныне возглавляющий в госдепартаменте американскую энергетическую дипломатию, объяснил, что Соединенные Штаты получили в Черноморском регионе невероятные возможности. Он назвал их "одной из точек опоры сегодняшней энергетической карты Европы".

Пайетт объяснил: одно из самых важных преобразований в регионе – это "перекройка энергетической карты вокруг Черного моря, которая происходит в данный момент". Сюда относится "новая трубопроводная инфраструктура, такая как Южный газотранспортный коридор, предназначенный для доставки газа из Центральной Азии европейским потребителям".

Вооруженный конфликт создал новые возможности для перекачки газа из Центральной Азии в Европу. Одновременно он серьезно затруднил экспорт российского газа на европейские рынки. Если в 2021 году доля газа из России составляла в объеме импорта ЕС 45 процентов, то сейчас она снизилась до 15 процентов.

"Глядя в будущее, мы видим, как Европа отключается от российских поставок энергоресурсов", – сказал Пайетт.

Пока от этого геополитического соперничества больше всех выигрывают американские энергетические компании. Если российский экспорт в Европу сократился, то американский увеличился, и США стали одним из главных поставщиков энергоресурсов для Европы. Если Европа сможет покупать больше газа в странах Центральной Азии, Россию можно будет полностью убрать с европейского рынка.

Как отметил О’Брайен, такая ситуация ставит российского президента Владимира Путина в сложное положение. "Для него это долговременный стратегический проигрыш, а для нас это создает великолепные возможности в целом ряде важных секторов", – сказал он.

Но без ответа остается один важный вопрос. Как долго американские руководители будут считать этот вооруженный конфликт "хорошей сделкой для Америки", как ее назвал О’Брайен? Украина несет на себе основное бремя вооруженной борьбы, и число потерь у нее растет, а конца боевым действиям не видно.

"Трудно добиться проведения решающего сражения, и поэтому необходимое нам находится в заявке", – сказал О’Брайен, имея в виду запрос администрации Байдена на выделение дополнительных средств Украине для продолжения военных действий. Это даст ей возможность еще какое-то время продолжать вооруженную борьбу, отметил он.

Эдвард Хант (Edward Hunt)