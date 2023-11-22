Теперь остался только один вертолет: кадры падения Ми-171Э ВВС Кении

Источник изображения: topwar.ru

ВВС Кении потеряли в авиационном инциденте еще один вертолет Ми-171Э: машина разбилась в понедельник в Буне, округ Ваджир. Кадры его падения были засняты очевидцами.

Согласно заявлению военного ведомства страны, вертолет выполнял обязанности по доставке гуманитарной помощи, когда потерпел крушение.

Источник изображения: topwar.ru

Все находившиеся на борту – экипаж и пассажиры – были благополучно эвакуированы [авария произошла на небольшой высоте, при наборе скорости после взлета]. Причины инцидента будут установлены после проведения расследования

- говорится в издании Military Africa.

Источник изображения: topwar.ru

Однако это не первый случай, когда ВВС Кении теряют вертолет Ми-171Е. В 2019 году разбился учебный вертолет Ми-171Э, в результате чего двое стажеров погибли и несколько получили ранения. Машина выполняла плановый тренировочный полет, когда у нее произошла техническая неисправность.

Источник изображения: topwar.ru

В результате крушения Ми-171Э в понедельник теперь у ВВС Кении остался только один уцелевший вертолет этого типа. Военное ведомство столкнулось с проблемами в обслуживании и модернизации своего парка винтокрылых машин, который состоит из различных моделей, таких как Puma, Ми-17, Huey UH-1H, AS550C3, AW139, AS350, MD530F и C-27J. В итоге аварии стали частым явлением.