КНДР сообщила об успешном запуске ракеты со спутником

Гонконг. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Северокорейские власти объявили об успешном запуске ракеты-носителя с разведывательным спутником, сообщают во вторник южнокорейские СМИ.

В Пхеньяне также указали, что планируют в "скором времени" запустить еще несколько подобных спутников.

Ранее во вторник южнокорейские военные сообщили, что Северная Корея осуществила пуск ракеты-носителя с "военным разведывательным спутником".

Накануне береговая охрана Японии сообщала, что Пхеньян проинформировал Токио о планах провести в ближайшие дни запуск ракеты-носителя со спутником.