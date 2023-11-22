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Интерфакс-АВН

КНДР сообщила об успешном запуске ракеты со спутником

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Триумфальные ворота в Пхеньяне
Триумфальные ворота в Пхеньяне.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Белоусов

Гонконг. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Северокорейские власти объявили об успешном запуске ракеты-носителя с разведывательным спутником, сообщают во вторник южнокорейские СМИ.

В Пхеньяне также указали, что планируют в "скором времени" запустить еще несколько подобных спутников.

Ранее во вторник южнокорейские военные сообщили, что Северная Корея осуществила пуск ракеты-носителя с "военным разведывательным спутником".

Накануне береговая охрана Японии сообщала, что Пхеньян проинформировал Токио о планах провести в ближайшие дни запуск ракеты-носителя со спутником.

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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Южная Корея
Япония
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