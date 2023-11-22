«Становятся уязвимыми множество целей»: в зарубежной прессе заметили применение автовышек ВС РФ для стрельбы противотанковыми ракетами

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В социальных сетях было размещено видео, на котором российский стрелок ПТРК «Корнет» разместился на автовышке. На эту публикацию обратили внимание в зарубежной прессе.

Российские войска используют гражданские автовышки в качестве платформ для стрельбы противотанковыми управляемыми ракетами по украинским целям. Это помогает увеличить дальность полета ПТУР, в результате чего множество объектов противника в пределах их досягаемости становятся уязвимыми

- заметили в издании EurAsian Times.

Автор полагает, что этот прием позволяет снять нагрузку с армейской авиации, специализированной на поражении бронетехники, за которое отвечает, главным образом, ударный вертолет Ка-52:

Использование сложных платформ, таких как «Аллигатор», для выполнения относительно простой задачи, например, уничтожение единственной вражеской бронированной цели, было бы экономически выгодным и неоправданным с точки зрения логистики.

Как поясняет автор, ссылаясь на заявления российских военных, это далеко не первый случай применения автовышки для ведения огня из ПТРК:

Единственная уязвимость этих платформ состоит в том, что они могут быть атакованы FPV-дронами, которые активно используют обе стороны конфликта

- считают в зарубежной прессе.