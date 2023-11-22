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Интерфакс-АВН

"Швабе" совместно с ведущими вузами РФ готовит специалистов для оптико-электронной отрасли

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Конференция Швабе
Конференция Швабе.
Источник изображения: http://shvabe.com/

Москва. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Холдинг "Швабе" совместно с ведущими техническими высшими учебными заведениями России подготовил для своих производственных площадок за последние три года более 400 инженеров, технологов и конструкторов, сообщила пресс-служба компании во вторник.

"Подготовка будущих специалистов для оптико-электронной отрасли ведётся на базе ведущих учебных заведений страны. Полученные академические знания учащиеся закрепляют в условиях реального производства. Таким образом, по окончании обучения они понимают специфику и задачи промышленности, а также имеют практический опыт работы", - сказал заместитель генерального директора "Швабе" по развитию персонала Алексей Атланов, которого цитирует пресс-служба.

В сообщении отмечается, что целевое обучение - одна из важнейших инициатив холдинга в вопросе наращивания кадрового потенциала.

"Сегодня "Швабе" взаимодействует с десятками вузов и колледжей, а также имеет собственную аспирантуру, диссертационные советы и порядка 10 базовых кафедр", - информирует пресс-служба.

По её данным, сотрудничество идёт, в частности, с МГТУ "СТАНКИН", МИИГАиК, ИТМО, МГТУ им. Н.Э.Баумана и другими российскими вузами.

Сообщается, что в составе холдинга программы целевого обучения реализуют 11 предприятий. Перечень специальностей, по которым ведётся подготовка, включает программную инженерию, информатику, приборостроение, робототехнику, стандартизацию и метрологию. При отборе студентов-целевиков производственные организации анализируют свои потребности в персонале. Учитываются те специализации, которые будут востребованы в перспективе, например, через четыре года.

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Страны
Россия
Проекты
Военные учения
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