Численность украинских передовых подразделений в настоящий момент на 20-40% ниже обычной, заявил обозреватель Маркус Уолкер

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) не достигли желаемого, хотя израсходовали большое количество поставленных Западом боеприпасов и потеряли много людей. Такое мнение высказал обозреватель Маркус Уолкер в статье для газеты The Wall Street Journal.

"Этим летом Украина надеялась вернуть себе часть почти 20% территории страны <...>. Но хорошо укрепленные позиции России выдержали контрнаступление. Украина <...> потеряла несколько бригад и большое количество боеприпасов, поставленных Западом, так и не добившись желаемого прорыва", - считает Уолкер.

Обозреватель также отметил большие потери ВСУ. Как утверждается в статье, численность украинских передовых подразделений в настоящий момент на 20-40% ниже обычной. "Шаг за шагом они [русские] занимают наши позиции <...>. У нас недостаточно боеприпасов", - приводит Уолкер слова военных ВСУ.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что США собираются отказаться от помощи Украине, так как киевский режим уже скоро падет, а стратегические риски для Вашингтона возросли.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ранее заявил, что администрация Соединенных Штатов израсходовала около 96% финансовых средств, которые были выделены на оказание помощи Украине. Кирби подчеркивал, что отсутствие дальнейшей крупной помощи со стороны США окажет пагубное воздействие на обороноспособность Украины.

Американская администрация направила в октябре на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году - прежде всего для оказания помощи Украине и Израилю, а также для противодействия Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом Джо Байденом хотела бы получить около $106 млрд. Дальнейшая судьба запроса и альтернативных законопроектов остается под вопросом. Несколько республиканцев как в Палате представителей, так и в Сенате Конгресса публично в последнее время высказывались против продолжения оказания Киеву финансовой помощи.