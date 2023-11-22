Израиль отменил продажу танков Merkava Европе из-за войны в Газе

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Сделка по продаже сотен танков ЦАХАЛ в Европу была отменена на фоне решения об увеличении численности бронетанковых сил.

Израиль отменил запланированный экспорт сотен боевых танков Merkava иностранным армиям, в том числе европейским, из-за войны в Газе

- говорится в местном издании Cacalist.

Речь идет об ОБТ Merkava, которые не использовались израильской армией, будучи замененными на более новые версии, и планировались к продаже. Решение о прекращении экспорта было принято Минобороны после переговоров с участием иностранных заказчиков.

Стороны были на пороге завершения исторической сделки по первому экспорту израильских танков стоимостью в десятки миллионов долларов

- указывается в издании.

Предполагалось, что неназванная европейская страна приобретет более 200 единиц Merkava модификаций Mk2/3. Ряд обозревателей полагали, что танки в итоге могли оказаться на территории Украины. Однако теперь все домыслы остались частью истории.

Решение [об аннулировании сделок по ОБТ] было принято еще до войны в Газе и оказалось оправданным в свете решающей роли, которую бронетанковые силы сыграли в наземной кампании

- указывается в издании со ссылкой на источники в службах безопасности страны.

После решения прекратить экспорт ЦАХАЛ немедленно приступил к созданию бронетанкового батальона из резервистов и нескольких десятков ОБТ.

Сейчас не время расставаться с танками, особенно когда существует высокая вероятность того, что в будущем потребуется больше. Старые танки совершенствуются и адаптируются к оперативным потребностям ЦАХАЛ

- заявил изданию один из военных чинов.

С его слов, с начала войны в Газе, то есть всего за полтора месяца, оборонка страны произвела около 85 единиц техники, включая танки, БТР Eitan и Namer. До этого ВПК производил около ста бронемашин в год.