Израиль отменил продажу танков Merkava Европе из-за войны в Газе

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Сделка по продаже сотен танков ЦАХАЛ в Европу была отменена на фоне решения об увеличении численности бронетанковых сил.
- говорится в местном издании Cacalist.
Речь идет об ОБТ Merkava, которые не использовались израильской армией, будучи замененными на более новые версии, и планировались к продаже. Решение о прекращении экспорта было принято Минобороны после переговоров с участием иностранных заказчиков.
- указывается в издании.
Предполагалось, что неназванная европейская страна приобретет более 200 единиц Merkava модификаций Mk2/3. Ряд обозревателей полагали, что танки в итоге могли оказаться на территории Украины. Однако теперь все домыслы остались частью истории.
- указывается в издании со ссылкой на источники в службах безопасности страны.
После решения прекратить экспорт ЦАХАЛ немедленно приступил к созданию бронетанкового батальона из резервистов и нескольких десятков ОБТ.
- заявил изданию один из военных чинов.
С его слов, с начала войны в Газе, то есть всего за полтора месяца, оборонка страны произвела около 85 единиц техники, включая танки, БТР Eitan и Namer. До этого ВПК производил около ста бронемашин в год.