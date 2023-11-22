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Военное обозрение

«Рассеиваются сотни зарядов для поражения целей»: в польской прессе оценили применение ВС РФ кассетной бомбы РБК-500

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Источник изображения: topwar.ru

В социальных сетях появились кадры, на которых впервые зафиксировано применение российскими войсками кассетной бомбы РБК-500.

Как указывается в польском издании Interia.pl, данное средство поражения отработало по позициям ВСУ вблизи села Старомайорское Донецкой области.

РБК-500 по параметрам поражения практически совпадает с боевой частью [американской] ракеты ATACAMS. Наиболее опасным является совмещение РБК-500 с дешевым планирующим модулем УМПК. Это летающая погибель

- говорится в издании, давая оценку данному боеприпасу.

Как отмечается, Россия способна существенно расширить применение кассетных бомб – их доля может составить до 2-5% от общего числа воздушных атак (которых насчитывается от 75 до 130 в день).

Это российская панацея от нехватки кассетных артиллерийских боеприпасов. Если ВСУ не очистят передний план от российских бомбардировщиков, то больше не будет контратак [ВСУ] как ответа на российские наступления. Нас ждет суровая зима.

Как указывается в издании, кассетные боеприпасы имеются у обеих сторон конфликта:

Российская атака должна была стать ответом на такую же, осуществленную Украиной.

РБК-500, находящаяся на вооружении с 1987 года, имеет массу 500 кг. Она размещена в цилиндрическом корпусе с тормозным парашютом. Снизившись на определенную высоту после сброса, бомба детонирует, рассеивая над полем боя несколько сотен зарядов небольших габаритов, так называемых суббоеприпасов.

Они взрываются в воздухе над целью, а область их поражения охватывает огромную площадь, размером с футбольный стадион

- указывается в польской прессе.

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Россия
США
Украина
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РБК-500
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