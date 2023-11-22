«Рассеиваются сотни зарядов для поражения целей»: в польской прессе оценили применение ВС РФ кассетной бомбы РБК-500

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В социальных сетях появились кадры, на которых впервые зафиксировано применение российскими войсками кассетной бомбы РБК-500.
Как указывается в польском издании Interia.pl, данное средство поражения отработало по позициям ВСУ вблизи села Старомайорское Донецкой области.
- говорится в издании, давая оценку данному боеприпасу.
Как отмечается, Россия способна существенно расширить применение кассетных бомб – их доля может составить до 2-5% от общего числа воздушных атак (которых насчитывается от 75 до 130 в день).
Как указывается в издании, кассетные боеприпасы имеются у обеих сторон конфликта:
РБК-500, находящаяся на вооружении с 1987 года, имеет массу 500 кг. Она размещена в цилиндрическом корпусе с тормозным парашютом. Снизившись на определенную высоту после сброса, бомба детонирует, рассеивая над полем боя несколько сотен зарядов небольших габаритов, так называемых суббоеприпасов.
- указывается в польской прессе.