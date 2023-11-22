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Интерфакс-АВН

Си Цзиньпин призвал прекратить палестино-израильский конфликт, создав палестинское государство

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Председатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Пекин. 21 ноября. ИНТЕРФАКС - Конфликт в секторе Газа следует прекратить, чтобы избежать дальнейшей гибели мирных жителей, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китай считает, что этот конфликт следует завершить, чтобы избежать новых случаев гибели людей", - цитирует агентство ЭФЭ слова Си Цзиньпина на внеочередном саммите БРИКС по вопросу палестино-израильского конфликта.

"Необходимо добиться прекращения коллективного наказания населения: принудительного переселения людей, прекращения доступа к воде, горючему", - добавил Си Цзиньпин.

Кроме того, он призвал открыть дополнительные коридоры для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

"Мировое сообщество должно принять практические меры, чтобы этот конфликт не расширился и не поставил под угрозу региональную стабильность", - заявил китайский лидер.

По его мнению, лишь создание палестинского государства может положить конец палестино-израильским конфликтам. "Я много раз говорил, что единственный способ остановить круговорот палестино-израильских конфликтов - это реализация принципа сосуществования двух государств (израильского и палестинского - ИФ)... Не может быть долгосрочного мира и стабильности на Ближнем Востоке, если не найти справедливого решения палестинского вопроса".

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Страны
Китай
Проекты
БРИКС
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1 комментарий
№1
22.11.2023 10:35
Что значит - "... лишь создание палестинского государства ..."?
Государство и так существует и признано большинством стран ООН.
Его восстановить необходимо. Например, в границах 1947 года или иных, если палестинцы с евреями договорятся.
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