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Военное обозрение

Появились кадры, подтверждающие эффективность FPV-дронов и в тёмное время суток

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Источник изображения: topwar.ru

В сети опубликованы первые кадры ночной работы оснащенных тепловизорами FPV-дронов российского добровольческого батальона "Судоплатов" по укрытой технике и пехоте боевиков киевского режима.

На кадрах можно увидеть, как, несмотря на темное время суток и отсутствие прямой видимости позиций противника, российские дроны эффективно поражают намеченные цели, при этом залетая точно в ангары с военной техникой или траншеи с живой силой противника. С появлением таких дронов противник лишился возможности совершать скрытые перемещения, пользуясь темным временем суток.

Источник изображения: topwar.ru

Источник изображения: topwar.ru

Ранее сообщалось, что на базе Санкт-Петербургского конструкторского бюро "Гортензия" оборудовали тепловизорами одноименный российский FPV-дрон. Предназначенный для выполнения боевых задач в темное время суток беспилотник используется в зоне проведения спецоперации на Украине для проведения разведки, сбрасывания грузов, а также боевого применения в качестве дронов-камикадзе.

Российские конструкторы производят расширение линейки FPV-дронов, дорабатывая системы управления и устанавливая дополнительные модули на сам беспилотник для повышения его эффективности. .

За период времени с начала проведения спецоперации на Украине в зону боевых действий было отправлено более 2,5 тысячи дронов "Гортензия" отечественного производства. Радиус поражения беспилотника "Гортензия" достигает 7 километров, однако при использовании ретранслятора "Гортензия Р" этот показатель увеличивается.

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