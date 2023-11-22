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РИА Новости

Шойгу рассказал о контроле поставок вооружения для ведения спецоперации

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Боевая работа 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б" на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа 152-мм пушки 2А3б "Гиацинт-Б" на Краснолиманском направлении СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Шойгу: в интересах СВО 2–3 раза в месяц уточняются задания гособоронзаказа

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Контроль поставок необходимых для ведения спецоперации образцов вооружения и техники проходит ежедневно, задания ГОЗ уточняются 2-3 раза в месяц, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В интересах специальной военной операции в постоянном режиме, 2–3 раза в месяц, осуществляется уточнение заданий государственного оборонного заказа, организован ежедневный контроль поставок необходимых образцов вооружения и техники", - сказал Шойгу на заседании коллегии МО РФ.

"При двукратном увеличении объемов финансирования госзаказа относительно базовых показателей план текущего года будет выполнен не менее чем на 98%", - добавил он.

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Страны
Россия
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Минoбороны РФ
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Шойгу Сергей
Проекты
Гособоронзаказ
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