Шойгу рассказал о контроле поставок вооружения для ведения спецоперации

Шойгу: в интересах СВО 2–3 раза в месяц уточняются задания гособоронзаказа

МОСКВА, 21 ноя – РИА Новости. Контроль поставок необходимых для ведения спецоперации образцов вооружения и техники проходит ежедневно, задания ГОЗ уточняются 2-3 раза в месяц, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"В интересах специальной военной операции в постоянном режиме, 2–3 раза в месяц, осуществляется уточнение заданий государственного оборонного заказа, организован ежедневный контроль поставок необходимых образцов вооружения и техники", - сказал Шойгу на заседании коллегии МО РФ.

"При двукратном увеличении объемов финансирования госзаказа относительно базовых показателей план текущего года будет выполнен не менее чем на 98%", - добавил он.