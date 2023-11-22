Министр обороны Великобритании заявил, что Украина остается в фокусе внимания Запада

Грант Шэппс отметил, что победа России в СВО стала бы катастрофой как для Украины и ее соседей, так и для всего мира

ЛОНДОН, 21 ноября. /ТАСС/. Украина остается в фокусе внимания западных стран, несмотря на резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Об этом, выступая на конференции франко-британского совета в Лондоне, заявил глава Минобороны королевства Грант Шэппс.

"На Ближний Восток мог сместиться фокус внимания СМИ, но не наш", - заявил Шэппс, утверждая, что победа России в украинским конфликте стала бы катастрофой как для Украины и ее соседей, так и для всего мира, подорвав "основанную на правилах международную систему". "Именно поэтому, когда я ранее в этом году посещал Киев, я заверил президента [Владимира] Зеленского в том, что наша поддержка остается абсолютно незыблемой", - добавил министр.

По словам Шэппса, с приближением зимы удары по украинской территории могут активизироваться, поэтому союзники Украины с помощью международного сообщества должны "продолжать обеспечивать Украину техникой и боеприпасами, которые ей требуются". Он также призвал активно противостоять якобы осуществляемой Россией "дезинформационной кампании, направленной на то, чтобы все забыли о тяжелом положении Украины". Помимо этого, министр обороны считает приоритетной задачей усиление НАТО, которая, по его мнению, должна укреплять свои северные и восточные рубежи, а также "вселить уверенность в такие страны, как Молдавия, на которые сильно влияет" конфликт на Украине.