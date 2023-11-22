Сергей Шойгу: продолжим снижать наступательный потенциал противника на всех направлениях

РСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ в зоне СВО.

ЦАМТО, 21 ноября. В Москве под руководством министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу 21 ноября состоялось очередное заседание Коллегии Министерства обороны Российской Федерации.

Открывая заседание, глава военного ведомства проинформировал руководящий состав Вооруженных Сил, представителей органов государственной власти и общественных организаций о ходе специальной военной операции.

Как отметил министр обороны РФ, группировки российских войск продолжают успешно вести активную оборону, уверенно удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения, постепенно улучшая свое положение. Противнику непрерывно наносится огневое поражение, не позволяющее ему продвинуться вперед.

"Все попытки ВСУ провести десантную операцию на Херсонском направлении не увенчались успехом. Благодаря упреждающим и профессиональным действиям наших военнослужащих части морской пехоты и сил специальных операций украинских войск несут колоссальные потери", – сказал Сергей Шойгу.

Он также сообщил о том, что с начала месяца противник потерял свыше 13700 человек, порядка 1800 ед. различного вооружения и военной техники. Понимая бессмысленность попыток прорвать нашу оборону, много украинских военнослужащих сдается в плен.

"Российские военнослужащие мужественно действуют в самых сложных условиях боевой обстановки и эффективно выполняют поставленные задачи", – подчеркнул министр обороны РФ.

"Продолжим снижать наступательный потенциал противника на всех направлениях", – цитирует Сергея Шойгу Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.