Взамен передаваемым ВСУ БМП-1: США «бесплатно» поставят Греции бронемашины Bradley M2A2 ODS-SA

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Согласно официальным отчетам, Греция передала ВСУ 40 БМП-1А1, за что взмаен получила из Германии 40 бронемашин Marder 1A3. Однако фактически поставки БМП-1 киевскому режиму продолжаются, о чем свидетельствует намерение Вашингтона отгрузить Афинам БМП Bradley на бесплатной основе.
По данным аналитического центра IISS, к началу 2023 года на вооружении греческой армии все еще находилось 169 БМП-1. По всей видимости, они передаются на производственные мощности восточноевропейских стран для восстановления, после чего отправляются на Украину. Поэтому фактически парк греческих БМП представлен только немецкими бронемашинами.
- говорится в местном издании Πτήση.
Как сообщается, через несколько дней ожидается официальное заявление о передаче американской стороной первых 62 БМП M2A2 ODS-SA для Афин.
- отмечается в издании.
Афинам придется оплатить «всего лишь» транспортировку и заводское обслуживание [модернизацию] Bradley, которое оценивается в €2-3 млн за каждую единицу, «но по сути бронемашины будут полностью перестроены и заменены все запчасти: они в итоге будут иметь больше сходства с M2A3, чем с M2A2 ODS-SA».
- поясняется в Πτήση.