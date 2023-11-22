Взамен передаваемым ВСУ БМП-1: США «бесплатно» поставят Греции бронемашины Bradley M2A2 ODS-SA

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Согласно официальным отчетам, Греция передала ВСУ 40 БМП-1А1, за что взмаен получила из Германии 40 бронемашин Marder 1A3. Однако фактически поставки БМП-1 киевскому режиму продолжаются, о чем свидетельствует намерение Вашингтона отгрузить Афинам БМП Bradley на бесплатной основе.

По данным аналитического центра IISS, к началу 2023 года на вооружении греческой армии все еще находилось 169 БМП-1. По всей видимости, они передаются на производственные мощности восточноевропейских стран для восстановления, после чего отправляются на Украину. Поэтому фактически парк греческих БМП представлен только немецкими бронемашинами.

Если исключить 40 Marder 1A3, у Греции нет какой-либо надежной эквивалентной машины для пехоты. Поскольку остающиеся в немецких арсеналах Marder 1A3 направляются на Украину, единственным немедленным решением является пополнение парка за счет американских запасов M2 Bradley

- говорится в местном издании Πτήση.

Как сообщается, через несколько дней ожидается официальное заявление о передаче американской стороной первых 62 БМП M2A2 ODS-SA для Афин.

США высвободят, правда, с трудом из-за Украины, 62 машины и [якобы] бесплатно предоставят их Греции

- отмечается в издании.

Афинам придется оплатить «всего лишь» транспортировку и заводское обслуживание [модернизацию] Bradley, которое оценивается в €2-3 млн за каждую единицу, «но по сути бронемашины будут полностью перестроены и заменены все запчасти: они в итоге будут иметь больше сходства с M2A3, чем с M2A2 ODS-SA».

Однако армия нуждается в сотнях БМП. Греция надеется со временем получить от 300 до 400 М2, но она испытывает потребности в гораздо большем количестве техники. Дискуссии о создании собственной БМП еще не закончены, и их сдерживает известная нехватка [финансовых] ресурсов

- поясняется в Πτήση.