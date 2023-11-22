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Военное обозрение

США развертывают зенитную систему CWS контейнерного типа для борьбы с дронами

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Источник изображения: topwar.ru

В ходе проведения недавних учений Red Sands 23.2, проходивших в Саудовской Аравии, армия США применила систему противодействия дронам Containerized Weapon System (CWS), оснащенную 70-мм ракетами с лазерным наведением Land-LGR4.

Как указывается в издании The Drive, данная зенитная система, разработанная американскими компаниями Invariant Corporation и HDT Global, размещена в модифицированном 10-футовом транспортном контейнере с откидной крышей.

Она включает в свой состав четырехзарядную 70-мм ракетную установку Arnold Defense Land-LGR4, установленную на боевой станции с дистанционным управлением CROWS II норвежской компании Kongsberg Defense. В качестве средства поражения выступает ракета APKWS II с лазерным наведением, имеющая высокую точность.

CROWS II оснащен электрооптическими и инфракрасными камерами, обеспечивающими ситуационную осведомленность. Данный боевой модуль был дополнен оборудованием, вероятно предназначенным для слежения за целью и лазерного целеуказания.

Контейнерная система CWS используется армией США на протяжении почти 10 лет, но в очень ограниченном масштабе. В качестве установленных на нее средств поражения могут выступать не только зенитные ракеты, но и прочие боевые системы, такие как пулемет M2 калибра .50, 40-мм автоматический гранатомет Mk 19 Mod 3 и Javelin.

Развертывание системы в зенитном исполнении на недавних учениях может стать свидетельством растущего внимания Пентагона к средствам борьбы с беспилотниками, которые стали одной из основных угроз в украинском конфликте.

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Страны
Саудовская Аравия
США
Продукция
APKWS
Компании
Kongsberg
Проекты
БПЛА
Военные учения
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