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ТАСС

Алаудинов ожидает к весне "серьезных результатов" в зоне СВО

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Источник изображения: Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС

Заместитель командира 2-го армейского корпуса, командир спецназа "Ахмат" отметил, что "перелом уже произошел"

ГРОЗНЫЙ, 21 ноября. /ТАСС/. Заместитель командира 2-го армейского корпуса, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов ожидает к весне "очень серьезных результатов" в зоне проведения спецоперации. Об этом он сообщил в Telegram-канале.

"Перелом уже произошел. <...> Русская зима для нас всегда была союзницей. Думаю, что и эта зима будет выигрышной. К весне мы придем к очень серьезным результатам", - написал Алаудинов.

По его словам, до фронта никогда не добиралось и 50% западных денег для Вооруженных сил Украины (ВСУ). "Мы ощущаем, что у противника значительно поменялась ситуация со снарядами. И вообще, ничего сейчас так не воодушевляет бойцов ВСУ, как это было в начале кампании, когда они думали, что смогут сделать что-то сверхъестественное", - сообщил командир "Ахмата".

Он добавил, что все ресурсы противника на исходе. 

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Страны
Украина
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