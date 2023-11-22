Легкий штурмовик B-250 получит управляемые боеприпасы производства EDGE Group

ЦАМТО, 21 ноября. Эмиратские EDGE Group и Calidus подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий интеграцию разработанных EDGE высокоточных боеприпасов (PGM) и управляемых планирующих систем вооружения (GGW) на борт легкого штурмовика B-250 и другие платформы разработки Calidus.

Меморандум был подписан в ходе авиасалона Dubai Airshow 2023.

Как заявил президент кластера ракет и вооружений EDGE Group Хамад Аль Марар, инициатива позволит предоставить конечным пользователям B-250 высокотехнологичное интеллектуальное вооружение. Сотрудничество двух компаний позволит получить ряд универсальных решений для нанесения высокоточных ударов и расширит возможности B-250.

В свою очередь, генеральный директор Calidus Халифа Мурад Альблуши сообщил, что приветствует решение о сотрудничестве с EDGE по интеграции интеллектуальных систем вооружения на легкий штурмовик B-250, который полностью спроектирован, разработан и изготовлен базирующейся в Абу-Даби эмиратской компанией Calidus.

Меморандум о взаимопонимании демонстрирует усилия эмиратских компаний, направленные на развитие аэрокосмической промышленности в ОАЭ, и одновременно прокладывает путь для новых решений.

Как заявил директор Calidus, B-250 – это современный цифровой самолет специального назначения, обеспечивающий простую интеграцию интеллектуальных систем вооружения и системы выполнения задач, что позволяет выполнять боевые задачи в режиме реального времени. Одномоторный турбовинтовой легкий штурмовик с тандемным размещением экипажа может применяться для непосредственной авиационной поддержки, ведения разведки, борьбы с незаконными вооруженными формированиями, а также обучения пилотов.

На борт B-250 планируется интегрировать разработанные входящим в EDGE Group подразделением HALCON планирующие боеприпасы семейства DESERT STING и семейство экономичных боеприпасов малой дальности THUNDER.