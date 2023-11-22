Войти
ТАСС

Завод "Курганмаш" увеличил число сотрудников на 3 тыс. с начала 2023 года

476
0
0
Сборка боевой машины пехоты БМП-3 на Курганмашзаводе
Сборка боевой машины пехоты БМП-3 на Курганмашзаводе.
Источник изображения: http://tplants.com

По словам руководителя департамента по работе с персоналом предприятия Сергея Горбунова, для поиска кадров компания, в частности, сотрудничает с учебными заведениями региона

ТАСС, 21 ноября. Единственное в России предприятие, выпускающее боевые машины пехоты, - ПАО "Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") принял на работу более 3 тыс. новых сотрудников с начала 2023 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы".

"С начала года на предприятие трудоустроено более 3 тыс. человек, из них принято работников основного производства - более 2 тыс. человек. Для исполнения государственного оборонного заказа 2023 года дополнительная потребность в основных производственных рабочих до конца текущего года составляет 505 человек", - цитируют в пресс-службе руководителя департамента по работе с персоналом "Курганмашзавода" Сергея Горбунова.

По его словам, для поиска специалистов предприятие сотрудничает с учебными заведениями Курганской области. Также на "Курганмашзаводе" действует собственный центр обучения, где новички могут получить актуальную рабочую профессию, а специалисты - повысить квалификацию и приобрести смежную профессию.

Курганский машиностроительный завод - крупнейшее предприятие Курганской области, один из лидеров военно-промышленного комплекса России и единственное в стране предприятие, выпускающее боевые машины пехоты, стоящие на вооружении армий десятков стран мира. Помимо военной техники, предприятие производит широкий спектр продукции гражданского назначения: гусеничные вездеходы, минипогрузчики с бортовым поворотом и другое оборудование. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
КАПО Горбунова
Курганмашзавод
Проекты
Военные учения
Похожие новости
08.09.2022
Эстония готовит диверсионный пояс на границе с Россией
30.04.2021
Боевую машину десанта БМД-4М приняли на вооружение пять лет назад
20.11.2013
Скорее провал, чем премьера
08.08.2013
ГАБТУ провело проверку выполнения госконтрактов на Курганмашзаводе
28.06.2013
Суперамфибия для ВМФ
07.02.2013
Нам Шойгу даст стальные руки-крылья?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.11 11:08
  • 2
«Z-53 спроектирован для группового применения по целям»: в западной прессе оценили новую версию дрона-камикадзе «Ланцет»
  • 22.11 10:50
  • 1
На КАМАЗе выпущен первый импортозамещенный самосвал К5
  • 22.11 10:35
  • 56858
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.11 10:35
  • 1
Си Цзиньпин призвал прекратить палестино-израильский конфликт, создав палестинское государство
  • 22.11 09:21
  • 1
Новая двушка: истребитель-невидимка Су-57 получит второго пилота
  • 21.11 21:27
  • 20
Выдать залпом: нужен ли российской армии белорусский конкурент HIMARS
  • 21.11 20:17
  • 270
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.11 18:04
  • 246
Космонавтика Илона Маска
  • 21.11 16:31
  • 25
Никол Пашинян: Армения ищет и находит новых партнеров в сфере ВТС
  • 21.11 16:16
  • 1
Военкор: Генштаб ВС РФ принял решение о создании в стране артиллерийского училища
  • 21.11 15:06
  • 1
Разведывательная машина "Скарабей"
  • 21.11 10:34
  • 0
Фины закрывают оставшиеся КПП на границе с РФ. Каковы последствия?
  • 21.11 08:32
  • 2
Военно-технические аспекты СВО
  • 20.11 19:56
  • 0
Может ли НАТО победить на Украине?
  • 20.11 15:48
  • 1
Боррель призвал переходить к конкретным действиям по строительству палестинского государства