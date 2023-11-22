Завод "Курганмаш" увеличил число сотрудников на 3 тыс. с начала 2023 года

По словам руководителя департамента по работе с персоналом предприятия Сергея Горбунова, для поиска кадров компания, в частности, сотрудничает с учебными заведениями региона

ТАСС, 21 ноября. Единственное в России предприятие, выпускающее боевые машины пехоты, - ПАО "Курганмашзавод" (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех") принял на работу более 3 тыс. новых сотрудников с начала 2023 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы".

"С начала года на предприятие трудоустроено более 3 тыс. человек, из них принято работников основного производства - более 2 тыс. человек. Для исполнения государственного оборонного заказа 2023 года дополнительная потребность в основных производственных рабочих до конца текущего года составляет 505 человек", - цитируют в пресс-службе руководителя департамента по работе с персоналом "Курганмашзавода" Сергея Горбунова.

По его словам, для поиска специалистов предприятие сотрудничает с учебными заведениями Курганской области. Также на "Курганмашзаводе" действует собственный центр обучения, где новички могут получить актуальную рабочую профессию, а специалисты - повысить квалификацию и приобрести смежную профессию.

Курганский машиностроительный завод - крупнейшее предприятие Курганской области, один из лидеров военно-промышленного комплекса России и единственное в стране предприятие, выпускающее боевые машины пехоты, стоящие на вооружении армий десятков стран мира. Помимо военной техники, предприятие производит широкий спектр продукции гражданского назначения: гусеничные вездеходы, минипогрузчики с бортовым поворотом и другое оборудование.