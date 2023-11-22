Хабаровский край рассчитывает получить заказ на строительство фрегатов для Минобороны

В регионе также заявили о возможности производить атомные и дизель-электрические подводные лодки

ХАБАРОВСК, 21 ноября. /ТАСС/. Амурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре готов выполнить заказы на строительство фрегатов для Минобороны. Об этом сообщил глава Хабаровского края Михаил Дегтярев на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

"Судостроительные предприятия производят гражданскую и военную продукцию. В текущем году в рамках программы "квоты под киль" мы достроили и сдали два краболовных судна, а в сентябре Амурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре спустил на воду два малых ракетных корабля. Также строится серия корветов, и мы ожидаем от Министерства обороны заказы на фрегаты. Это очень престижный заказ. Наши заводчане готовы его выполнить", - сказал Дегтярев.

Амурский судостроительный завод в Комсомольске-на-Амуре может производить атомные и дизель-электрические подводные лодки, суда специального назначения, корветы, малые ракетные корабли.

Дегтярев сообщил также, что финансовое положение Амурского и Хабаровского судостроительных заводов требует решений по докапитализации. Губернатор попросил поддержать соответствующую просьбу, которая прорабатывается с Министерством промышленности и торговли России и другими ведомствами.

В Хабаровском крае действуют значимые для отрасли предприятия - Амурский судостроительный завод и Хабаровский судостроительный завод. Ранее со ссылкой на неподтвержденный источник сообщалось, что Амурский судозавод готов в следующем году приступить к строительству для Тихоокеанского флота нового для себя типа кораблей - фрегат. Планируется серия из шести кораблей. На заводе проводилась модернизация производства, в цехах освобождали эллинги для закладки и строительства судов.