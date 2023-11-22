Европа перезапустила производство боеприпасов для танков Leopard 1 ВСУ

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В блоге Forces Operations сообщается, что бельгийское правительство поручило местному подразделению концерна KNDS (бывший Mecar) производить танковые боеприпасы кал. 105 мм, предназначенные для Leopard 1, которые получает Украина. Заказ на несколько тысяч единиц снарядов уже должен был быть выполнен.

Эта информация объясняет, как были приобретены боеприпасы для Leopard 1A5/A5DK, предназначенные для ВСУ, ограниченная доступность которых представляла собой серьезную проблему.

Одним из способов пополнения арсеналов было воспользоваться запасами Бразилии (на что оказывала давление Германия). Эта страна является одним из последних пользователей этих танков (кроме таких государств как Турция, Греция или Чили), однако ее власти отказались от передачи боеприпасов ВСУ, что привело к введению немецкого эмбарго на детали, востребованные в местной бронемашине Guarani.

Таким образом, перезапуск производства снарядов на бельгийских мощностях, вероятно, позволил Европе решить проблему «снарядного голода», так как на данный момент киевскому режиму поставлена незначительная часть Leopard 1. Однако ВСУ в перспективе должны получить более 200 танков этой модели, поэтому несколько тысяч боеприпасов – это капля в море.