Шойгу назвал важной задачей поддержание стратегических ядерных сил в постоянной готовности

9 мая 2023. Автономная пусковая установка ПГРК Ярс на параде в Москве.

Глава Минобороны РФ также обратил внимание на строительство многоцелевых кораблей с высокоточными ракетными комплексами, предназначенными для поражения критически важных объектов инфраструктуры и морских целей

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал важной задачей поддержание всех компонентов стратегических ядерных сил в постоянной готовности.

"Важной задачей остается поддержание всех компонентов стратегических ядерных сил в постоянной готовности", - сказал министр на заседании коллегии военного ведомства.

Другой важной задачей он назвал строительство многоцелевых кораблей с высокоточными ракетными комплексами, предназначенными для поражения критически важных объектов инфраструктуры и морских целей, в том числе авианосных и корабельных ударных групп.