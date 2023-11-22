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ТАСС

Шойгу назвал важной задачей поддержание стратегических ядерных сил в постоянной готовности

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9 мая 2023. Автономная пусковая установка ПГРК Ярс на параде в Москве
9 мая 2023. Автономная пусковая установка ПГРК Ярс на параде в Москве.
Источник изображения: © POOL

Глава Минобороны РФ также обратил внимание на строительство многоцелевых кораблей с высокоточными ракетными комплексами, предназначенными для поражения критически важных объектов инфраструктуры и морских целей

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал важной задачей поддержание всех компонентов стратегических ядерных сил в постоянной готовности.

"Важной задачей остается поддержание всех компонентов стратегических ядерных сил в постоянной готовности", - сказал министр на заседании коллегии военного ведомства.

Другой важной задачей он назвал строительство многоцелевых кораблей с высокоточными ракетными комплексами, предназначенными для поражения критически важных объектов инфраструктуры и морских целей, в том числе авианосных и корабельных ударных групп. 

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Шойгу Сергей
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