Шойгу заявил о росте поставок беспилотников в ВС России в 16 раз

Объемы поставок беспилотников в российскую армию выросли в 16 раз по сравнению с началом 2022 года. Об этом 21 ноября заявил на заседании коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу.

Он заслушал доклады о выполнении государственного оборонного заказа в 2023 году.

«Так, объемы поставок в войска по сравнению с началом прошлого года основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения выросли почти в пять раз, если говорить точно в 4,9 раза, бронетанкового вооружения более чем в три раза, беспилотных летательных аппаратов в 16 раз», — сказал министр.

Он уточнил, что в интересах спецоперации в постоянном режиме, два-три раза в месяц, уточняются задачи государственного оборонного заказа, организован ежедневный контроль поставок в войска необходимых образцов вооружения и техники.

Также Шойгу отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала ноября потеряли более 13,7 тыс. человек и порядка 1,8 тыс. единиц различного вооружения и техники.

Как уточняет «Газета.Ru», в начале ноября в зону проведения спецоперации поступила опытная войсковая часть ударных беспилотников «Ланцет» — продукция оружейного концерна «Калашников». Российские военные успешно применили их бою.

Источники «Известий» отметили, что новинка уже хорошо себя зарекомендовала в зоне спецоперации, по итогам эксплуатации в конструкцию БПЛА внесут изменения для еще более эффективного их использования.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.