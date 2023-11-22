Войти
Известия.ru

Шойгу заявил о росте поставок беспилотников в ВС России в 16 раз

462
0
+2
Источник изображения: Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Объемы поставок беспилотников в российскую армию выросли в 16 раз по сравнению с началом 2022 года. Об этом 21 ноября заявил на заседании коллегии Минобороны РФ глава ведомства Сергей Шойгу.

Он заслушал доклады о выполнении государственного оборонного заказа в 2023 году.

«Так, объемы поставок в войска по сравнению с началом прошлого года основных образцов ракетно-артиллерийского вооружения выросли почти в пять раз, если говорить точно в 4,9 раза, бронетанкового вооружения более чем в три раза, беспилотных летательных аппаратов в 16 раз», — сказал министр.

Он уточнил, что в интересах спецоперации в постоянном режиме, два-три раза в месяц, уточняются задачи государственного оборонного заказа, организован ежедневный контроль поставок в войска необходимых образцов вооружения и техники.

Также Шойгу отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с начала ноября потеряли более 13,7 тыс. человек и порядка 1,8 тыс. единиц различного вооружения и техники.


Как уточняет «Газета.Ru», в начале ноября в зону проведения спецоперации поступила опытная войсковая часть ударных беспилотников «Ланцет» — продукция оружейного концерна «Калашников». Российские военные успешно применили их бою.

Источники «Известий» отметили, что новинка уже хорошо себя зарекомендовала в зоне спецоперации, по итогам эксплуатации в конструкцию БПЛА внесут изменения для еще более эффективного их использования.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
Похожие новости
10.10.2023
США испугались новой оси государств, объединенных Россией
21.08.2023
«Армия-2023» сосредоточилась на статике
31.07.2023
«Все попытки контрнаступления остановлены»
25.01.2023
В Совбезе указали на достаточный запас вооружений у России
22.12.2022
«Страна дает армии все, что просят». Путин рассказал о повышении боевых возможностей войск
04.07.2022
Герои рождаются на полях сражений
20.01.2022
Балкон в Европу: зачем нужны внеплановые учения в Белоруссии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.11 11:08
  • 2
«Z-53 спроектирован для группового применения по целям»: в западной прессе оценили новую версию дрона-камикадзе «Ланцет»
  • 22.11 10:50
  • 1
На КАМАЗе выпущен первый импортозамещенный самосвал К5
  • 22.11 10:35
  • 56858
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 22.11 10:35
  • 1
Си Цзиньпин призвал прекратить палестино-израильский конфликт, создав палестинское государство
  • 22.11 09:21
  • 1
Новая двушка: истребитель-невидимка Су-57 получит второго пилота
  • 21.11 21:27
  • 20
Выдать залпом: нужен ли российской армии белорусский конкурент HIMARS
  • 21.11 20:17
  • 270
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 21.11 18:04
  • 246
Космонавтика Илона Маска
  • 21.11 16:31
  • 25
Никол Пашинян: Армения ищет и находит новых партнеров в сфере ВТС
  • 21.11 16:16
  • 1
Военкор: Генштаб ВС РФ принял решение о создании в стране артиллерийского училища
  • 21.11 15:06
  • 1
Разведывательная машина "Скарабей"
  • 21.11 10:34
  • 0
Фины закрывают оставшиеся КПП на границе с РФ. Каковы последствия?
  • 21.11 08:32
  • 2
Военно-технические аспекты СВО
  • 20.11 19:56
  • 0
Может ли НАТО победить на Украине?
  • 20.11 15:48
  • 1
Боррель призвал переходить к конкретным действиям по строительству палестинского государства